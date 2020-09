Natalia Paragoni, fidanzata Andrea Zelletta/ Video, “Questa è la mia felicità”

Natalia Paragoni ha già avuto modo di salutare il fidanzato Andrea Zelletta. Nei giorni scorsi, l’ex tronista infatti si è allontanato dalla dimora e ha iniziato il periodo di reclusione, in previsione della puntata del Grande Fratello Vip 5 di oggi, lunedì 14 settembre 2020. “Ebbene sì questa è la mia felicità”, scrive Natalia su Instagram, “piccoli momenti che mi ricordano che tu ci sei sempre in qualsiasi istante. […] Questa mattina ci siamo salutati con qualche lacrima ma pronti per una nuova avventura che comunque ci porterà ad uscirne fuori più forti di prima”. Parole d’amore che dimostrano quanto la coppia sia unita e soprattutto quanto potrebbe essere difficile per l’ex di Uomini e Donne riuscire a sopportare la lontananza da casa. La Paragoni ha scelto tra l’altro di allegare al suo post anche un video in cui ha raccolto i momenti migliori, divertenti e romantici, vissuti con il fidanzato. Clicca qui per guardare il video di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. In assenza della sua dolce metà, Natalia si è concessa un giro di aperitivi con familiari e amici. Lo scopriamo dalle Stories, dove ha condiviso un brindisi fatto alcune sere fa.

Natalia Paragoni, fidanzata Andrea Zelletta: le pesanti critiche

Nonostante il suo aspetto fisico, Natalia Paragoni non è immune ad attacchi sui social. La fidanzata di Andrea Zelletta ha ricevuto pesanti critiche e ha deciso di rispondere a chi ha puntato il dito contro di lei. Un lungo post affidato ai social e in cui è evidente la sua determinazione da donna forte: “Io mi amo per quella che sono“, scrive, “anche con le mie imperfezioni e i miei difetti! Mi spiace se ad alcuni sembro altezzosa e vanitosa. Mi piace mostrarmi appena mi alzo struccata e con il mollettone, pazza e un po’ bambina“. Natalia si conosce bene e anche chi ha la fortuna di averla accanto sa bene quanti sacrifici abbia dovuto fare per raggiungere tutti i suoi obiettivi. “Mi sono sempre messa a nudo nel bene e nel male”, prosegue, “mi piace mettermi in gioco, anche se questo può attirare critiche e cattiverie, che in realtà non mi feriscono”. La Paragoni ha una corazza tenace e sa che l’inquinamento che colpisce il mondo non riguarda solo le emissioni tossiche. Clicca qui per leggere il post di Natalia Paragoni.

Video, la mia felicità

Foto, la frase di John Lennon





