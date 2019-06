Andrea Zelletta, è morta la nonna/ Natalia Paragoni: “Ha bisogno di coccole”

Chi ha seguito il trono di Andrea Zelletta di Uomini e donne sa bene l’attaccamento che il giovane tronista ha con i suoi nonni tanto da portare proprio uno di loro alla scelta di Natalia Paragoni. Lo stesso giorno del suo addio a Uomini e donne, Andrea ha voluto salutare la nonna che avrebbe tanto voluto essere presente ma che, proprio per motivi di salute, non lo è stata. Purtroppo questi problemi di salute non si sono risolti e adesso, ad un mese, quasi, dalla scelta, Andrea Zelletta ha detto addio all’amata nonnina con una tenera storia su Instagram: “Ciao nonnina. Proteggimi da lì su”. A quanto pare proprio per via del lutto e per dare un ultimo saluto alla nonna, Andrea è sbarcato in Sicilia ma Natalia Paragoni non lo ha seguito e lo ha aspettato in quel di Milano.

ANDREA ZELLETTA IN LUTTO MA NATALIA…

A far capire come sono andate le cose ci ha pensato proprio Natalia Paragoni che sui social ha postato una serie di video in cui Andrea Zelletta appare incollato a lei proprio di ritorno dalla Sicilia. La stessa corteggiatrice svela: “Andrea è tornato…un po’ stanchino…” poi si volta verso di lui e gli chiede se è tutto ok e lui fa cenno di sì con la testa. I fan si sono preoccupati per lui in questo fine settimana difficile ma sembra proprio che oggi per i due sia arrivato il momento di reagire tant’è che Andrea, mostrando il logo della palestra che frequenta, ha scritto: “Si ricomincia”. Il lutto si può combattere anche scaricando la tensione e la delusione con un po’ di sport, che sia questa la chiave giusta per rivederlo di nuovo sorridere?

