Andrea Zelletta: “GF Vip? Non lo sto seguendo”/ “Basta reality, penso alla musica”

Andrea Zelletta è intervenuto in qualità di ospite nel corso della puntata odierna di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Simone Palmieri e Antonio Sica. L’ex gieffino è intervenuto in collegamento audiovisivo da un set non meglio definito: “Mi stanno truccando, perché sto registrando qualcosa di molto divertente, che non so ancora quando andrà in onda e di cui non posso anticipare nulla”.

Alvise Rigo e Andrea Zelletta/ Coinquilini e colleghi, così l'ex rugbista...

Il giovane, attualmente, è molto concentrato sul suo lato musicale (dj): “Io per il momento sono fermo, anche se qualche data sta iniziando a essere programmata. Ovviamente le discoteche sono state chiuse due anni ed economicamente hanno risentito parecchio di questo lungo stop. Ora che riaprono hanno difficoltà finanziarie e occorre venirsi incontro; in tal senso, il mio management sta lavorando benissimo. Intanto, con il mio team stiamo lavorando a un altro singolo che uscirà a fine dicembre. Si opera senza sosta, perché prima o poi questa pandemia si fermerà e potremo ripartire tutti al cento per cento”.

Andrea Zelletta "Lasciai il GFVip perché positivo al Covid"/ "Gli autori dissero..."

ANDREA ZELLETTA: “NON STO GUARDANDO IL GRANDE FRATELLO VIP”

Nel corso del suo intervento su Rtl 102.5 News, Zelletta ha riferito di non essere a conoscenza delle vicende sentimentali che si stanno sviluppando al Grande Fratello Vip, come quelle tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi e tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan: “Non sto seguendo il GF Vip, perché sono molto preso con il mio lavoro. Pertanto, sarebbe inopportuno esprimere giudizi senza essere informato. Io sono pro amore, poi ovviamente questo tipo di dinamica nella Casa ti porta avanti. Io sono l’unico vero comodino che c’è stato al GF Vip e non ce ne saranno altri!”.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta/ Da Uomini e Donne al matrimonio: "Ecco quando"

A Tale e Quale Show c’è un amico di Zelletta, Pierpaolo Pretelli: “Mi piace come programma, poi Pierpaolo già al GF ha dimostrato di essere molto bravo a fare le imitazioni, così come Stefania Orlando, Alba Parietti. È un programma di successo. Ci andrei? No, io faccio il dj e il producer, non so cantare o fare imitazioni. Fare un altro reality? Mi piacerebbe che si parlasse di me in questo momento per la mia musica e per le mie performance, quindi no”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA