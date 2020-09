Andrea Zelletta/ Ha già tradito Natalia Paragoni nella casa? (Grande Fratello Vip)

Andrea Zelletta è sempre nel mirino dei fan del Grande Fratello Vip 5, a caccia di qualsiasi presunto tradimento nei confronti della fidanzata Natalia Paragoni. L’ex tronista di Uomini e Donne si è avvicinato parecchio a Dayane Mello negli ultimi tempi e questo ha dato vita ad una serie di pettegolezzi senza fine. Natalia dal canto suo appare tranquilla e sicura del loro amore. In un’intervista al settimanale Chi, ha infatti sottolineato il proprio punto di vista: “Andrea è un ragazzo espansivo, socievole, ed è molto protettivo verso i propri affetti, guai a toccargli la famiglia o la fidanzata. È uno che sclera nei modi giusti, nel senso che è più calmo e razionale di me. Ed è bellissimo, ma io mi sono innamorata di lui per la sua testa e i suoi principi. Mi fa sentire amata, è molto intelligente e da quando sta con me, è più maturo”.

La Paragoni non si è ingelosita nel vedere Dayane spogliarsi di fronte al suo Andrea e quest’ultimo non ha mostrato particolare interesse nei confronti della modella brasiliana. “Andrea con le donne fa capire molto bene quali sono i confini”, ha detto Natalia, “sa fare un passo indietro senza farlo pesare. Nella Casa l’ho visto a proprio agio si è relazionato bene con le donne, anche quelle anziane. Dayane che si spoglia? Non mi dà fastidio, Andrea fa il modello ed è abituato ad avere donne bellissime accanto, vede cu*i e tette ogni giorno”. Intanto Zelletta si è avvicinato anche a Matilde Brandi, che ha già scatenato la simpatia della fidanzata dell’ex tronista. La giovane vede in lei molti aspetti del carattere di sua madre e pensa che non ci sia nulla di preoccupante nel rapporto creato con Zelletta.

Andrea Zelletta, i dubbi su Fulvio Abbate

Anche Andrea Zelletta ha grandi dubbi su un concorrente del Grande Fratello Vip 5. Si tratta di Fulvio Abbate, nel mirino dei più giovani della Casa. Durante un confessionale, l’ex tronista ha rivelato di non vedere di buon occhio lo scrittore e di credere anzi che sia falso, uno stratega. Un pensiero che ha anche Francesco Oppini, che presto o tardi potrebbe vivere uno scontro diretto con Abbate. A meno che lo scrittore non esca grazie al televoto di questa sera, naturalmente. Non possiamo invece aspettarci grossi colpi di testa da parte di Zelletta, da sempre incline a tenersi alla larga dalle liti avvenute nella Casa. Fatta eccezione per il faccia a faccia avvenuto fra Enock Barwuah e Fausto Leali, prima dell’eliminazione del cantante. L’ex tronista sembra più impegnato a vivere le intense emozioni che il reality sta scatenando in tutto il gruppo e che fatica ancora ad esternare. A conti fatti, è uno dei pochi a non aver rivelato nulla della sua vita privata alle telecamere. Ci sarà presto un cambio di rotta?



