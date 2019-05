Andrea Zelletta, la scelta/ “Sogno una famiglia”, con Natalia o Klaudia? (Uomini e Donne)

La scelta Andrea Zelletta è… oggi la verità a Uomini e Donne

Andrea Zelletta, il tronista di Uomini e Donne è pronto alla scelta. Chi sceglierà tra Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska? La tensione si fa sempre più alta visto che quest’anno Maria De Filippi ha deciso di riportare la scelta dei tronisti in diretta televisiva. Una decisione sicuramente legata al fatto che nel corso degli ultimi anni la notizia della scelta trapelava giorni e giorni prima della effettiva messa in onda. Per il bel modello Andrea dopo l’addio di Muriel la scelta è tra Natalia e Klaudia. Se con la prima è stato un colpo di fulmine, con la seconda le cose sono nate pian piano al punto da spingere lo stesso tronista a dichiarare: “Klaudia è una persona eccezionale, mi ha fatto scoprire dei lati miei che non sapevo di avere. Se dovessi descriverla con una parole, sceglierei genuinità”.

Andrea Zelletta ha scelto Natalia Paragoni?

Anche se la scelta di Andrea Zelletta non è ancora stata fatta in tanti pensano che il bel tronista sceglierà di uscire dal programma di Uomini e Donne con Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Ivan Gonzalez. Inutile negare che tra i due l’attrazione è sempre stata altissima sin dalla prima puntata. Il tronista, infatti, si era recato nella villa per chiedere a Natalia di corteggiarlo; richiesta accolta dalla ragazza che alla fine ha lasciato Ivan Gonzalez per corteggiare proprio Andrea. I due non si sono risparmiati litigi e discussioni, ma alla fine sono riusciti sempre a trovare un punto di unione tra loro. Possibile che alla fine Andrea possa davvero scegliere Natalia di cui al magazine Uomini e Donne ha detto: “Natalia è una persona che si lascia scoprire piano piano. Mi piace che custodisca gelosamente le cose a lei più care e che si stia sforzando di aprirsi con me”.

Andrea Zelletta: “sogno una famiglia”

Il desiderio di Andrea Zelletta è quello di realizzare una famiglia. A rivelarlo è lo stesso tronista di Uomini e Donne dalla pagine del magazine: “Il più grande desiderio è solo uno: realizzare una famiglia. A venticinque anni mi sento pronto e anche abbastanza grande per immaginarne una tutta mia. Mio padre e mia madre sono diventati genitori quando erano ancora giovani e anche a me piacerebbe diventarlo presto. Ovviamente non voglio correre”. Sulle due corteggiatrice, invece, ha rivelato: “Con Natalia e Klaudia la fiducia è aumentata nel tempo” e parlando di amore ha confessato: “sono sulla buona strada. Fuori da qui, c’è la vita quotidiana ad aspettarci”.



