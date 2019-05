Uomini e Donne/ Andrea Zelletta ha registrato in villa? La foto… (Trono Classico)

Il piccolo spoiler arriva dal profilo Instagram di Raffaella Mennoia ed è bastato per mandare in tilt il pubblico di Uomini e donne. In questi giorni siamo un po’ in astinenza da registrazioni ma sembra proprio che qualcosa è accaduto in queste ore. L’ultima storia su Instagram della redattrice e autrice del programma la mostra insieme alla sua squadra al gran completo con sullo sfondo quella che sembra essere la famosa villa con tanto di tappeto rosso. Tutto lascia pensare che sia andata in scena proprio una scelta ieri sera, o qualcosa di simile, visto che a loro si è unita anche Tina Cipollari in versione veggente. Che sia proprio Andrea Zelletta il tronista che è riuscito a scegliere in gran segreto o è stato solo registrato quello che procede il fatidico momento? (Hedda Hopper)

MANUEL, GIULIO E…

Mancano ormai poche puntate alla fine di questa edizione di Uomini e Donne. I tre tronisti stanno per fare la loro scelta che, a differenza di quanto accaduto per i loro predecessori, non saranno fatte al castello ma in studio, nel modo tradizionale. Giulia Cavaglià è rimasta con soli due corteggiatori: Manuel Galiano e Giulio Raselli. Le ultime puntate hanno visto un forte avvicinamento della tronista al secondo citato, coronato da un bacio molto sentito e appassionato. Immagini che hanno lasciato molto amareggiato Manuel, apparso in studio particolarmente infuriato, tanto da discutere anche con Tina Cipollari. Ciò che però sappiamo, è che il corteggiatore non ha perso coraggio ed è anzi più che intenzionato ad arrivare alla fine di questo difficile percorso che porterà al cuore della bella Giulia.

LA DEDICA DI MANUEL A GIULIA CAVAGLIÀ

Per farlo, Manuel Galiano usa ogni mezzo, anche i social. Il corteggiatore di Uomini e Donne ha pubblicato le parole di una canzone d’amore che sembrano essere una chiara dedica a Giulia Cavaglià. Eccole: “Io non capisco però mi fa bene. Fumiamo e ti bacio, mi sento me stesso. Anche se è dentro ci penso lo stesso. Dentro ho paura perché io ti ho vista da prima. Ma tu hai paura perché non sai amare. Nessuno ti tratta come ti tratto perché ti disegno su un foglio A4. Ho iniziato ad amarti quando amavi gli altri. Forse dovevo capire da subito. E io ti seguivo, tu seguivi gli altri. Ti concedevi, io fermo, fra’ pub. Banchetto col rospo che ho in gola. Aspetterò il prossimo qua in zona. Forse lo conosco e non voglio pensarci.” Parole che potrebbero fare breccia definitivamente nella tronista, ormai pronta alla scelta.



