Grande Fratello Vip 2020/ Natalia Paragoni saluta Andrea Zelletta e punta a “vincere”

GRANDE FRATELLO VIP 2020, NEWS PRIMA PUNTATA 14 SETTEMBRE

Non sappiamo ancora se il Grande Fratello Vip 2020 prenderà il via lunedì oppure no alla luce degli ultimi rumors sulla positività di uno degli addetti ai lavori, ma quello che è certo è che non saranno solo i concorrenti ufficiali a puntare alla vittoria ma anche qui sarà chiamato a seguirlo da casa andando in studio, presenziando alle varie trasmissioni televisive (vedi quelle di Barbara d’Urso per esempio) e finendo sulle copertine. Solo i più bravi (o furbi) riusciranno a spuntarla e sicuramente tra questi c’è la bella Natalia Paragoni compagna di Andrea Zelletta ormai da oltre un anno. Il tronista è tra i concorrenti ufficiali della nuova edizione e proprio nelle scorse ore ha salutato tutti sui social e lei ha fatto lo stesso postando una foto che la ritrae con lui e lasciandosi andare poi ad un lungo sfogo o, meglio, romantica dedica.

NATALIA PARAGONI SALUTA ANDREA ZELLETTA E…

In particolare, Natalia Paragoni ha scritto un lungo post chiudendo poi con un romantico: “Questa mattina ci siamo salutati con qualche lacrima ma pronti per una nuova avventura che comunque ci porterà ad uscirne fuori piu forti di prima. Sempre con te”. Toccherà a lei rappresentare Andrea Zelletta fuori dalla trasmissione e insieme a lei ci saranno anche gli altri compagni/fidanzati/mogli degli altri concorrenti che proprio in queste ore (soprattutto ieri) hanno messo mano ai bagagli per ritirarsi in hotel prima di arrivare davanti alla porta rossa di Cinecittà, se tutto andrà come previsto.



