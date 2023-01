Andrea Zelletta presto papà?/ La fidanzata Natalia Paragoni parla di voglie e…

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: figlio in arrivo?

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni formano una delle coppie più belle e affiatate tra tutte quelle nate nello studio di Uomini e Donne. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice stanno insieme da più di quattro anni e hanno superato una delle prove più difficili del loro rapporto: la permanenza di lui nella casa del Grande Fratello Vip 2022 per quasi sei mesi. Nonostante la lontananza, l’amore tra i due è diventato sempre più forte e, conclusa l’avventura nel reality, Andrea è tornato dalla sua Natalia con cui convive ormai da tempo.

La coppia condivide molto insieme e non ha mai nascosto di avere un forte desiderio ovvero quello di formare una famiglia. Pur essendo entrambi ancora molto giovani, Andrea Zelletta e Natalia sognano di avere un figlio e, nelle scorse ore, una storia pubblicata su Instagram dalla Paragoni, ha scatenato rumors su una presunta gravidanza dell’ex corteggiatrice.

Natalia Paragoni incinta? Rumors sul web

E’ bastata una frase scritta sui social da Natalia Paragoni per scatenare rumors su una sua presunta gravidanza. Tutto è nato quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nel dare la buonanotte ai propri fans, ha pubblicato tra le storie di Instagram un selfie di coppia scrivendo: “Le mie voglie sono tante”. Poche parole per scatenare i commenti del web che sarebbe felicissimo di vedere Natalia in dolce attesa.

Per il momento, dai diretti interessati, non è arrivata nessuna dichiarazione e i fan continuano a sognare l’arrivo di una piccola principessa o di un piccolo principe per la coppia. Dopo la nascita della figlia di Lorenzo Riccardi e Claudio Dionigi, arriverà un’altra cicogna nella famiglia di Uomini e Donne?

