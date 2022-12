Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori: nata Maria Vittoria/ La prima foto e…

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi genitori di Maria Vittoria

Grande gioia per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi che sono diventati genitori con la nascita della piccola Maria Vittoria. Nella gioiaia di ieri, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avevano annunciato l’imminente parto condividendo sui social l’emozione, ma anche la paura che si prova quando si avvicina il momento dell’appuntamento al buio più importante della vita. Sempre più innamorati e uniti, Lorenzo e Claudia hanno affrontato insieme il parto accogliendo tra le braccia il frutto del loro amore. Ad annunciare la nascita della piccola è stato papà Lorenzo che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato la prima foto della sua bambina.

Lorenzo, poi, con la sua ironia, ha mostrato il viso provato sia per la stanchezza, ma soprattutto per le emozioni provate in sala parto. La foto di Maria Vittoria pubblicata da Lorenzo è stata, poi, condivisa anche mamma Claudia che, dopo aver dormito un paio d’ore, si è lasciata andare alle prime dichiarazioni.

Le prime parole di mamma Claudia Dionigi

Stanca, ma felice, dopo aver dormito un paio d’ore, Claudia Dionigi che sta vivendo un momento magico, racconta come sta ai suoi followers. “Ciao a tutte, buongiorno. Scusate ma mi devo ancora riprendere” – esordisce Claudia. “Volevo ringraziarvi per tutti i messaggi che sto ricevendo e spero di riuscire a rispondere a tutti”, aggiunge.

“E’ andato tutto benissimo, non è stato facile, è andato tutto benissimo. Maria Vittoria sta benissimo, sto aspettando che me la riportino dal nido, ma è una bella pagnotella. Ho dormito un’ora. Sono arrivata in camera alle sei e mezza. Con me c’è la mia mamma che mi assiste”, dice ancora Claudia promettendo di raccontare tutti i dettagli del parto appena starà meglio.

