Andrea Zelletta rivelazione hot/ “Tre giorni a letto con Natalia Paragoni quando uscirò dalla casa..”

Andrea Zelletta in finale? Le nomination al Grande Fratello vip 2020…

Andrea Zelletta continua a regalare perle di simpatia ai suoi fan nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Il bel vippone è arrivato ormai alla fine di questo percorso ma non da finalista scelto dal pubblico visto che alla fine gli hanno preferito Pierpaolo Pretelli, ma questo non preoccupa parenti e amici che lo hanno sostenuto in questi mesi. Come andrà a finire per lui e cosa succederà per lui in questa difficile puntata in cui assisteremo ad un uno contro uno che potrebbe rompere nuovamente gli equilibri della casa? Il bel tronista alla lunga ha vinto molti pregiudizi facendo cambiare idea a tutti coloro che lo ritenevano un comodino. Il coppia con Tommaso Zorzi è brillante e simpatico e con Andrea Zenga ormai formano un triangolo che avremmo voluto vedere anche prima, con Rosalinda Cannavò è un amico fraterno tanto da starle accanto in questo momento complicato spingendola a pensare che l’amicizia è una cosa un po’ diversa da quella che la lega adesso a Dayane Mello, e poi?

Andrea Zelletta pronto per notti di fuoco con Natalia Paragoni dopo il Grande Fratello Vip 2020

Andrea Zelletta per questa sera è salvo, a meno che non venga fuori un salvataggio a sorpresa e una seconda eliminazione, ma è già proiettato verso le sue ultime settimana in casa convinto che sarà il più nominato nelle prossime ore. Andrea Zenga ammette che nominerà Stefania Orlando se rimarrà perché non vuole privarlo della finalissima ma il tronista del Grande Fratello vip 2020 pensa già a cosa fare quando uscirà rivelando di aver detto a Natalia Paragoni che per tre giorni rimarranno chiusi in camera quando si rivedranno. A quel punto Tommaso Zorzi gli fa notare che forse non durerà nemmeno un secondo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA