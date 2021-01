Andrea Zelletta/ “Sicuro di Natalia Paragoni? Sicura è solo la morte…” rapporto in crisi?

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato uno dei protagonisti delle ultime puntate dopo lo strano regalo di Natale della fidanzata Natalia Paragoni. Tutto chiarito con l’ingresso a sorpresa della fidanzata con cui l’ex tronista ha avuto un confronto in diretta nella casa; per fortuna tutto risolto, anche se la coppia è stata travolta da una vera e propria bomba di gossip: un possibile tradimento della Paragoni. “So tutto, so che era andata a Capri e con chi. E’ un chiacchiericcio e bisogna stare attenti a mettere in giro certe voci se non si è più sicuri” ha replicato Andrea Zelletta alle accuse lanciate verso la fidanzata.

In realtà poco dopo la diretta l’ex tronista all’interno della casa si è lasciato andare a delle confessioni completamente diverse: “ho mal di testa. Ho la guerra in testa da lunedì. Io ho detto che sapevo tutto, ma non era vero. Ho voluto tutelarla, ma io sapevo solo che era andata a un evento a Capri e chi c’era. Del chiacchiericcio non sapevo niente, il resto non lo sapevo e lì per lì non l’ho capito. Se sono sicuro di Natalia? Sicura è solo la morte. Lei sa come la penso su certe cose, non perdonerei”.

Andrea Zelletta e la fidanzata: “Ho difeso la mia donna”

Andrea Zelletta dopo l’incontro con la fidanzata Natalia Paragoni si è confrontato con gli altri vipponi all’interno della casa parlando del chiacchiericcio sul presunto tradimento. In particolare l’ex tronista di Uomini e Donne ha sottolineato di aver difeso la sua ragazza , anche se Giulia Salemi ha replicato “a Milano circola questa voce, ma io non voglio entrarci. Dayane è cattiva, prima fa queste robe e poi chiede scusa”. Proprio il modello ha attaccato Dayane dicendo: “è il 18esimo reality che fa, non può sapere che se sgancia una bomba simile è un ca**o per me che sono qui, ma anche per lei che è fuori! Mi ha messo la CIMICE nell’orecchio e ora non sono tranquillo. Quella donna non ha scrupoli e non ha pietà. Lunedì sera, non ho reagito perché lei non mi interessa come persona”. Non solo, Zelletta confrontandosi con Maria Teresa Ruta in giardino ha aggiunto: “ho difeso la mia donna, ma ho avuto un pò di pensieri. E’ un tarlo, non ti far accompagnare da queste preoccupazioni”. Sul finale Zelletta ha poi precisato che rivedere la sua fidanzata è stato per lui importante: “quando l’ho vista ero felice, nei suoi occhi c’era sincerità. Voglio vivere sereno, mi hanno innervosito solo le dicerie”.



