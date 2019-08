Andrea Zelletta/ “Voglio portare Natalia Paragoni dalla Madonna di Fatima”

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono più uniti e innamorati che mai. L’ex tronista di Uomini e Donne proprio alla fine di maggio, ha fatto la sua scelta decidendo di uscire dal programma tra le braccia della giovanissima fanciulla che gli ha letteralmente fatto perdere la testa. Tra le pagine di Dipiù Tv, il modello ha confessato il trasporto che nutre per la sua dolce metà, ma non solo. Secondo il pugliese infatti, lassù qualcuno lo sta proteggendo. Proprio per questo motivo, Zelletta vuole portare la fidanzata in visita alla Madonna di Fatima. “Non sono mai stato al santuario vero e proprio” – ha confessato l’ex tronista – “e con Natalia mi sono ripromesso che faremo al più presto un viaggio in quelle zone. Anche Natalia è credente, e poi è attratta da questi luoghi che hanno implicazioni spirituali ma anche storiche. Tuttavia concorda con me nel dire che questo anno è meraviglioso e dobbiamo dire ‘grazie’”.

Andrea Zelletta devoto alla Madonna di Fatima, ecco perché

Ma come mai Andrea Zelletta è così devoto alla Madonna di Fatima? Il merito è tutto di uno zio monaco benedettino, fratello di sua nonna. Ulteriormente, proprio vicino a Taranto c’è proprio una chiesta dedicata a Nostra Signora. In ultimo, sempre tra le pagine del settimanale, Andrea ha parlato dei progetti che vuole condividere con Natalia Paragoni. “Natalia ed io siamo andati a vivere subito insieme, a Milano, nel mio appartamento. Io faccio il modello, lavoro molto all’estero e anche Natalia fa la fotomodella, e poi gestisce un profilo su internet in cui dispensa consigli di bellezza. Del resto ha studiato cinque anni come estetista e ha anche gestito un salone di bellezza, quando ancora viveva in Valtellina, perché lei è originaria di quelle zone. Tuttavia abbiamo tanti progetti. Io, per esempio, vorrei sfondare come attore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA