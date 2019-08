Uomini e Donne/ Teresa Cilia tace dopo il caos: perché? (Trono Classico)

Come sta procedendo la diatriba che ha visto protagonista Teresa Cilia? A circa un mese (o poco più) dall’inizio delle nuove dinamiche del trono classico di Uomini e Donne, l’ex tronista ha scoperchiato il vaso di Pandora. Dopo avere accusato Raffaella Mennoia (autrice del dating show) di alcune bugie e favoritismi, ha deciso di tacere, non prima di avere comunicato il suo punto di vista. Si è parlato anche di diffide in questo periodo, ma gli altri autori del programma hanno smentito questa indiscrezione sul nascere. Anche un’addetta del trono over, ha detto la sua puntando il dito contro Teresa e accusandola di astio dopo un rifiuto da parte loro di poterla raccomandare per il Grande Fratello Vip. Attualmente non si conoscono le motivazioni precise e nemmeno la verità in quanto, sulla storia è calato drasticamente il silenzio. Molti ex protagonisti, hanno però avuto modo di difendere l’operato della redazione: da Giulia De Lellis a Lorenzo Riccardi e Karina Cascella.

Uomini e Donne, Teresa Cilia tace dopo il caos: per quale motivo?

Oltre a Teresa Cilia, anche Mario Serpa è sceso in campo ed anzi, proprio l’ex protagonista del primo trono gay di Uomini e Donne, era stato il primo ad esprimere il suo malumore. Secondo ciò che scrive il buon Fabiano di BitchyF, si potrebbe parlare di una diffida da parte dei piani alti: “La diffida – qualora fosse confermata – non sarebbe stata fatta né da Raffaella Mennoia e neanche da Maria De Filippi, ma pare da qualcuno di più importante (forse direttamente da Mediaset?)”. A convalidare questa tesi, ci sarebbe anche Deianira Marzano, webstar ed opinionista di Barbara d’Urso che ha condiviso lo stesso messaggio della Cilia: “Cari ragazzi, per una serie strana di contingenze avulse dai fatti per i quali ovviamente si è scatenata una bufera mediatica, non voglio momentaneamente aggiungere altre valutazioni di risposta sugli episodi che ben conoscete, ovviamente al vaglio del parere dei miei legali; tuttavia mi prometto a strettissimo giro di chiarire con i fatti e non con sterili prosopopee di marketing, la veridicità del mio lavoro e del rispetto verso di voi”. A schierarsi da parte della redazione anche Rudy Zerbi che da anni lavora dietro le quinte del programma. Teresa Cilia lancerà la bomba a breve oppure resterà in silenzio per non “rischiare”?

