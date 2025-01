Andrea Zenga sarà uno degli ospiti della trasmissione Verissimo, programma tv che andrà in onda sabato 18 Gennaio 2025. Sia per Andrea che per Rosalinda Cannavò è molto importante il rapporto con la famiglia anche se negli anni l’hanno vissuta in maniera abbastanza differente. Andrea Zenga ha rapporti diversi ma importanti con i fratelli Jacopo, Nicolò, Fabio e Francesco.

I quattro fratelli di Andrea – a differenza sua e del padre – non hanno nessun legame con il mondo dello spettacolo e anzi la loro storia riguarda soprattutto il fatto che alcuni di loro sono fratellastri. I genitori di Andrea si sono separati nel 1997, Nicolò è l’unico fratello di sangue di Andrea mentre gli altri sono fratellastri. C’è il fratello maggiore Jacopo e ci sono poi Samira e Walter Jr, i figli più piccoli nati dalla storia tra Walter Zenga e Raluca Rebedea, finita qualche anno fa.

Jacopo come Andrea e il padre Walter ha coltivato e giocato a calcio per diversi anni e ancora oggi gioca a livello dilettantistico. Recentemente è stato annunciato come nuovo acquisto del Casale, il giocatore è tornato a fine 2024. Jacopo è stato molto importante anche per il rapporto tra Walter e Andrea e ha aiutato entrambi nel ricongiungersi.

Andrea Zenga e un rapporto ‘collaborativo’ con i fratelli

Se con il padre spesso Andrea Zenga ha avuto un rapporto conflittuale non si può dire lo stesso del rapporto con i fratelli, con il quale in pratica l’uomo ha condiviso le difficoltà dell’uomo. Uno dei fratelli con il quale Andrea ha condiviso le turbolenze con il padre è senza dubbio Nicolò che ha sofferto molto l’assenza di Walter.

In qualche intervento pubblico Nicolò Zenga ha infatti dichiarato: “Abbiamo sentito un’assenza di slancio verso di noi” e tra le altre cose ha sottolineato di non ricordare un compleanno con suo padre presente. Jacopo Zenga ha parlato del rapporto con i fratelli sottolineando il buon rapporto tra tutti loro e in particolare proprio con Andrea:

“Io e Andrea abbiamo un buon rapporto, non siamo cresciuti insieme perchè abbiamo mamme diverse e non ci vediamo spesso perchè viviamo in due città differenti”, ha ricordato recentemente Jacopo. Insomma rapporti particolari ma tutti piuttosto uniti nonostante le difficoltà avute negli anni.