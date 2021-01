Andrea Zenga eliminato?/ I baci con Dayane Mello sono un lontano ricordo?

Andrea Zenga eliminato al Grande Fratello Vip 2020?

A quanto pare Andrea Zenga ha finalmente fatto pace con la casa del Grande Fratello Vip 2020. Se nei primi giorni si sentiva fuori posto tanto da voler addirittura lasciare la casa per non essere etichettato come il “figlio di..”, adesso il neo gieffino ha finalmente trovato la sua dimensione nella casa e proprio nei giorni scorsi, parlando con Andrea Zelletta, ha rivelato questo suo nuovo stato d’animo che gli permetterà adesso di andare avanti più tranquillo. In realtà il giovane è in nomination e rischia davvero di uscire dalla casa ma a salvarlo potrebbe essere questo presunto interesse di Dayane Mello. I due si sono baciati sotto il vischio per il gioco settimanale voluto dalla produzione del Grande Fratello Vip 2020 ma poi lo hanno fatto anche dopo proprio per volere della modella brasiliana. Nascerà davvero qualcosa tra loro?

I baci con Dayane Mello sono un lontano ricordo?

Parlando con i suoi coinquilini, Andrea Zenga ha ammesso di aver preso un po’ male la nomination la scorsa settimana ma anche di essere pronto a rimanere affrontando al meglio il momento eliminazione di questa puntata del Grande Fratello Vip 2020. Andrea è finito allo scontro con Mario Ermito, Giulia Salemi e Giacomo Urtis e lo scontro potrebbe rivelarsi imprevedibile per tutti i protagonisti di questa seconda parte di edizione. Zenga si è detto tranquillo e pronto a viversi questi ultimi giorni nella casa perché finalmente si è sentito accettato e coinvolto, soprattutto la notte di Capodanno, questo basterà per salvarlo questa sera durante la puntata?



