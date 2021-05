Andrea Zenga/ “Scherzo a Rosalinda? Abbiamo litigato! Papà Walter? Spero torni…”

La storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò continua a gonfie vele, nonostante lo scherzo che li ha visti protagonisti a Le Iene qualche giorno fa. In diretta su RTL 102.5 News, Zenga ammette che non è stato affatto semplice mettere in piedi quello scherzo e che si è ritrovato anche a litigare con lei. “È stato difficile. Si dice che chi subisce lo scherzo è quello più nervoso, ma anche organizzarlo è stata un’ansia, io non ce la facevo più! – ha raccontato Andrea al giornalista Francesco Fredella – L’organizzazione è partita a fine marzo, poi l’abbiamo fatto quando lei è tornata dalla Sicilia, è durato una settimana e mezza. Abbiamo anche litigato perché una sera mi aveva chiesto di aiutarla ma io le ho detto di no, di andare a casa perché poi lì c’erano le telecamere.” ha così ammesso.

Rosalinda Cannavò/ "Andrea Zenga? Non è un amore finto. Capisco i pregiudizi ma..."

Andrea Zenga: “Papà Walter? Siamo stati bravi entrambi a tracciare una linea e ripartire da lì”

Dai retroscena sullo scherzo de Le Iene si è poi passati a parlare di papà Walter Zenga. Andrea si dice molto felice e conferma il miglioramento dei loro rapporti: “Mi auguro che possa tornare ad allenare in Italia perché credo che un’altra chance la meriti. Per il nostro rapporto mi auguro comunque che possa continuare a migliorare indipendentemente da dove si trovi.” ha dichiarato l’ex gieffino. Così ha aggiunto: “Siamo stati bravi entrambi a tracciare una linea e ripartire da lì senza rinfacciarci gli errori del passato. Vedo che c’è la volontà da parte di entrambi e anche di Niccolò di istaurare un rapporto solido.” Anche Roberta Termali, d’altronde, è felicissima di questa evoluzione: “Mamma è contenta di questo riavvicinamento, era la prima fan!” ha concluso Andrea.

LEGGI ANCHE:

ROSALINDA CANNAVÒ VS ANDREA ZENGA/ Video Scherzo de Le Iene: "Sei una tr*ia!"Zenga a pranzo con Zelletta/ Dopo le battute in radio: "smentisco, non è tirchio!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA