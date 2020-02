Andreas Dermanis, fidanzato di Mika/ “Odia che si parli di lui, è un campagnolo!”

Andreas Dermanis, chi è il fidanzato di Mika

Andreas Dermanis ha il merito di aver fatto innamorare Mika, diventando il suo fidanzato ormai diversi anni fa. 13 anni per l’esattezza, come ha rivelato il cantante di origini libanesi in una recente intervista a Domenica In. “Lui odia che parli di lui, è un campagnolo se si può dire”, ha sottolineato. Tutto ciò spiega anche come mai siano ben poche le informazioni su Andreas reperibili in rete. Anche se, a dirla tutta, Dermanis non è poi estraneo al mondo dello spettacolo, visto che di mestiere fa il regista di documentari. Inutile cercarlo poi sui social: il fidanzato di Mika ha un profilo su Instagram, ma è blindato. Le uniche informazioni che leggiamo nella biografia riguardano l’età (31 anni), il fatto che sia originario della Grecia, che vive a Londra e che soprattutto non è un fake. Niente di nuovo quindi: Dermanis lavora in territorio inglese da diverso tempo e ha iniziato la sua carriera concentrandosi sul mondo dell’intrattenimento in generale, per poi decidere di valorizzare le proprie radici e parlare di società, tradizioni e cultura balcanica. Da qualche anno a questa parte, Dermanis ha ampliato lo sguardo verso il mondo della musica e ha diretto alcuni videoclip per gruppi e artisti rinomati, comei Bastille, i Pet Shop Boys e lo stesso Mika. Per quest’ultimo infatti ha girato il video Staring at the sun, uno dei singoli di maggior successo del cantante.

Andreas Dermanis e Mika: un amore “riservato”

È tutto merito di uno show se Andreas Dermanis è diventato il fidanzato di Mika. I due si sono incontrati infatti nel dietro le quinte di uno spettacolo, alcuni anni prima che il cantante decidesse di fare coming out sul proprio orientamento sessuale. Oggi, giovedì 6 febbraio, Mika sarà al Festival di Sanremo 2020 e possiamo dare per scontato che Andreas non sarà al suo fianco. Anche se ogni giorno manovra macchine da presa e attrezzature cinematografiche, il regista infatti non apprezza ritrovarsi dall’altra parte della telecamera. “So che non è semplice per lui”, ha detto tempo fa il cantante a Tetu Magazine, riguardo al fatto che il loro rapporto sia molto tradizionale. “E’ una persona molto semplice, fedele alle sue abitudini”, ha aggiunto, “odia le complicazioni, perciò le cose diventano difficili quando il mio lavoro mette tutto a rischio”. Uno dei meriti di Andreas, che il compagno gli riconosce ampiamente, è anche di essere tollerante. Dopo tutto Mika si trova sempre in tour per diversi mesi di seguito e questo impedisce tra l’altro alla coppia di avere un figlio: “Devi avere intorno persone tolleranti, che capiscono e accettano il fatto che ti stai rovinando la vita”, dice, “con un bambino questo non sarebbe possibile”.

