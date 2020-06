Andreas Dermanis, fidanzato Mika/ “Con lui ho fatto coming-out, ma non vuole che…”

Andreas Dermanis è sempre presente nella vita e nel cuore del compagno Mika, ma questo non vuol dire che il pubblico possa entrare in contatto con il regista. Il greco che condivide l’amore con il cantautore da 14 anni, non ama i riflettori. Anzi, odia persino quando Mika parla di lui in pubblico e per questo potrebbe avergli imposto un veto piuttosto severo. “Odia che parli di lui, è un campagnolo, se si può dire”, ha detto tempo fa l’artista a Domenica In. I due si conoscono da tanto tempo, molto prima di decidere di iniziare la loro relazione. Questo però non ha spinto Dermanis a cambiare idea sulla sua idea di riservatezza o a mostrarsi troppo in pubblico con il compagno. A volte sono stati paparazzati insieme, ma si parla davvero di momenti piuttosto rari. Oggi, sabato 20 giugno 2020, Mika sarà ospite di 20 anni che siamo italiani, in replica nel prime-time di Rai 1. Possiamo dare per scontato che non ci sarà alcuno spazio per parlare di Andreas [o Andy, come lo chiama l’artista] e del loro amore. Quella porta rimarrà forse chiusa per sempre.

Andreas Dermanis, fidanzato Mika: ecco come si sono conosciuti

Andreas Dermanis è ormai più che conosciuto dai fan di Mika: il compagno del noto cantante lavora a sua volta nel mondo dello spettacolo, anche se dietro le telecamere e non sotto ai riflettori. Regista di documentari e videoclip musicali, Dermanis e Mika si sono conosciuti sul set di uno show. Cupido però ha tardato molto a scoccare la sua freccia e a trasformare i due in innamorati. C’è stato bisogno di tempo, poi l’amore è scoppiato. “Una persona che ti fa dimenticare tutto, successi, fallimenti, pressione futuro”, ha detto l’artista tempo fa a Paris Match. La distanza e il fatto che Mika sia un giramondo non aiuta forse la loro relazione, ma sembra che la coppia abbia trovato un equilibrio anche di fronte a questo ostacolo. Non è stato semplice: in passato è stata proprio la distanza a spingere i due a separarsi. Poi ci ha pensato la madre di Mika a farli riavvicinare. “Lei ha combattuto per due mesi perchè lo riportassi indietro”, ha detto il cantante, “con lui ho fatto coming out con la mia famiglia. Eravamo seduti in cucina e mia madre ha detto ‘Che differenza fa? L’ho sempre saputo e se non ne eri a conoscenza, questo è il tuo vero problema’”.



