Andreas Muller e Veronica Peparini a Verissimo, gli haters attaccano/ “Vanno in tv per 2 euro”

Andreas Muller e Veronica Peparini a Verissimo, l’attacco degli haters

Domani pomeriggio Andreas Muller e Veronica Peparini faranno tappa a Verissimo da Silvia Toffanin. I due avevano già presenziato nel programma di Canale Cinque per svelare la gravidanza di Veronica, che ha subito qualche intoppo negli ultimi tempi, come comunicato da Muller. Peccato che gli haters della coppia non abbiano preso affatto bene la notizia del loro ritorno a Verissimo. Tra i vari commenti ne è apparso uno nel quale i due sono stati così attaccati: “Giusto per guadagnare due euro visto quanto gli è costata sta gravidanza” si legge in uno dei pensieri espressi dagli oppositori di Veronica e Andreas.

A quel punto Muller si è sentito in dovere di spiegare perché insieme alla Peparini hanno deciso di tornare in onda nel format di Mediaset: “Domenica faremo un collegamento con Verissimo. Sotto questo annuncio ci sono stati molti commenti negativi, ne prendo quindi uno a caso per spiegare il perché saremo presenti” ha scritto il ballerino allegando uno dei tanti commenti che si sono scagliati contro l’ospitata dalla Toffanin. “Mi ero ripromesso di non cadere più nella trappola delle vostre malelingue, ma quando parlate senza sapere è giusto dare spiegazioni” ha detto poi Andreas.

Veronica Peparini e Andreas Muller raccontano i problemi della gravidanza

Sicuramente nel corso dell’intervento di domenica 10 dicembre a Verissimo, Andreas Muller e Veronica Peparini torneranno ad aggiornare il pubblico sulla gravidanza che hanno annunciato ai fan nei mesi scorsi. I due hanno infatti deciso di uscire allo scoperto con la notizia dopo qualche tempo in cui la gravidanza sembrava proseguire nel migliore dei modi.

Andreas Muller e Veronica Peparini avevano così svelato di aver incontrato alcune complicazioni: “Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vedere le gemelline e assicurarci che stessero bene come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza. Vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”. Sulla nuova gravidanza da poco annunciata al pubblico, la compagna di vita di Andreas Muller, Veronica Peparini, ha poi svelato così alcuni retroscena sulle richieste avanzate dai suoi figli: “Mia figlia mi chiedeva una sorellina, mio figlio che ha 16 anni l’ha presa bene e io mi sono sentita sostenuta e protetta“.

