Amici 24, Veronica Peparini torna come prof? “Mi manca”/ Confermata Lorella Cuccarini: rischiano Lo e Todaro

Anticipazioni Amici 24, Veronica Peparini torna come prof? Lei rompe il silenzio

C’è ancora tempo per l’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi eppure i rumor eppure non mancano le indiscrezioni su chi saranno i professori di canto e di ballo. In queste settimane si è vociferato il possibile ritorno nella scuola più longeva e famosa della tv della ballerina e coreografa Veronica Peparini, stando a quanto circola sul web e viene riportato da Blasting News. Ma qual è la verità? Adesso la diretta interessata ha rotto il silenzio in una lunga intervista concessa a Mio dove ha ammesso di essere grata al talent ed a Maria De Filippi per l’opportunità che le ha dato e di sentirne la mancanza.

Genitori Veronica Peparini, chi sono?/ Mistero sulla vita privata della coreografa, ma suo fratello...

Nel dettaglio, infatti, Veronica Peparini ha confessato: “Tramite Maria e il talent ho potuto parlare con la mia danza. Quell’esperienza mi ha anche permesso di essere più popolare. Sì, mi manca” E subito dopo ha aggiunto: “Insegnare lì è stato un privilegio che non tutti hanno”. la coreografa è grata al talent non solo da un punto di vista professionale ma anche umano. Proprio nella scuola ha conosciuto Andreas Muller, i due si sono innamorati ed hanno costruito una splendida famiglia di cui fanno parte i due figli di lei (Daniele e Olivia nati da una precedente relazione) e le loro gemelline Ginevra e Penelope. Ed adesso Veronica Peparini si è detta pronta per ritornare come prof ad Amici 2024/2025.

Veronica Peparini e Andreas Muller/ "Coppia più fake di Italia", gli hater insultano e lui medita 'vendetta'

Prof Amici 2024/2025, chi sono? Confermati Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Quali professori occuperanno i posti nella cattedra di canto e di danza nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi? Di ufficiale non c’è ancora nulla se non la certezza della riconferma di Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Quest’ultima, infatti, nelle scorse settimane rispondendo a degli Ask su Instagram dei suoi follower a domanda diretta ha risposto: “L’anno prossimo sarai presente ad Amici? Tu che dici” seguito dall’emoticon della soddisfazione. Insomma Lorella Cuccarini ci sarà. In bilico, invece, sono Anna Pettinelli, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Di recente infatti si sta insistentemente parlando di un possibile addio di Emanuel Lo, che potrebbe dunque lasciare la scuola. E non è tutto perché si mormora anche che a prendere il posto del coreografo sia nientemeno che Elena D’Amario, da anni storica professionista del talent show.











© RIPRODUZIONE RISERVATA