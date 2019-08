ANDREAS MULLER E VERONICA PEPARINI/ Haters contro differenza d’età: “Commenti idioti”

Andreas Muller e Veronica Peparini continuano a vivere una storia d’amore che negli ultimi mesi sta facendo discutere non poco tutti i fan di amici di Maria De Filippi e non solo. Se tanti telespettatori della trasmissione hanno salutato con entusiasmo la notizia che tra la coreografa e il ballerino è scoppiata la scintilla, lo stesso non si può dire per gli haters che hanno messo nel mirino la coppia per la grande differenza d’età che intercorre tra i due. I soliti leoni da tastiera hanno attaccato Veronica Peparini e Andreas Muller per la loro relazione, ma i due a quanto pare non sembrano curarsi particolarmente dei commenti del web. Ne è la prova il tris di foto pubblicate su Instagram dal ballerino, che ha deciso di rapportarsi alle reazioni degli haters con un atteggiamento ironico, probabilmente il migliore per non dare troppa corda agli odiatori di professione.

ANDREAS MULLER E VERONICA PEPARINI

L’occasione per rispondere a chi attacca la loro storia d’amore per Andreas Muller e Veronica Peparini arriva in vacanza. Sul suo profilo Instagram è il più giovane ballerino a legare il suo commento ad ognuna delle tre foto pubblicate:”- Nella prima foto leggiamo i commenti idioti. – Nella seconda foto leggiamo commenti sensati dolci e buoni. – Nella terza foto io che mi diverto e lei che vorrebbe farmi sparire l’armonica”. Cosa ne pensano gli utenti di questo post Instagram? Si può dire che a fare la voce grossa siano soprattutto i fan della coppia. Certo, c’è chi azzarda:”Veronica Secondo me non è felice”. Il sentimento per la maggiore, però, è quello di chi si diverte ad osservare quanto i due siano innamorati. Emblematico il commento di chi, rivolgendosi a Muller, scrive:”Andreas sotto quanti treni stai? Siete belli da far invidia”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA