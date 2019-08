Andreas Muller e Veronica Peparini ad Amici Vip?/ Foto al bacio: “Aspettateci…”

Andreas Muller sempre più innamorato di Veronica Peparini. Nel suo ultimo post Instagram, il ballerino professionista di Amici ha pubblicato due nuove foto che lo ritrae insieme alla compagna, l’insegnante di ballo e coreografa Veronica Peparini, con la quale è legato sentimentalmente da qualche tempo. La coppia ormai non si nasconde più e nonostante la grande differenza di età appare più affiatata che mai. Oltre ad essere uniti nella vita privata, lo sono anche in quella professionale e lo dimostra il contenuto della didascalia che accompagna le due foto in cui entrambi sono ripresi di schiena mentre sono seduti su una balaustra. Nel primo scatto di scambiano un dolce bacio, nel secondo guardano verso la medesima direzione. “Abbiamo lavorato e seminato durante tutto l’anno tante belle cose. Private e lavorative”, scrive Andreas su Instagram. “Abbiamo iniziato e pensato tanti progetti e costruzioni importanti. Sempre rimanendo proiettati verso il futuro”, ha proseguito. Per il momento la coppia si è presa tre settimane di meritate vacanze che, come scrive il ballerino, stanno trascorrendo con le rispettive famiglie e gli amici. “Ci stiamo ricaricando per affrontare il nuovo anno, perché ci sarà un sacco di lavoro da fare… Per il momento non diciamo ancora nulla ma per noi il lavoro inizierà prestissimo. Aspettateci…”, chiosa.

ANDREAS MULLER E VERONICA PEPARINI VERSO AMICI VIP?

Il messaggio di Andreas Muller in merito agli imminenti nuovi progetti che lo vedranno protagonista insieme alla compagna Veronica Peparini ha fatto esultare i fan della coppia. “Vi abbiamo aspettato 3 anni, certo che aspetteremo ancora”, ironizza qualcuno tra i commenti. L’argomento però torna sempre sulla differenza di età che continua a fare storcere il naso a più di qualcuno: “Siete belli ma la differenza di età si vede eccome…”, nota una follower che comunque inneggia all’amore. “L’amore non si misura in base all’età oppure al sesso… l’amore è amore punto. E loro lo sono”, le fa eco un’altra fan. Per fortuna c’è anche chi ha voluto concentrarsi unicamente su quanto annunciato da Andreas, pensando così al futuro lavorativo della coppia e ai prossimi progetti in arrivo: “Non vedo l’ora di rivedervi in video. Un grande in bocca al lupo per i vostri progetti. E io la butto lì… Amici Vip?”. Un’ipotesi niente affatto causale e che ha visto tanti utenti condividere la speranza di poterli rivedere insieme, nuovamente, sul medesimo palcoscenico che li ha fatti conoscere e innamorare. Tra poco più di un mese, il talent in salsa Vip dovrebbe fare il suo esordio su Canale 5 e i rumors sul possibile cast si ricorrono ormai da settimane.





