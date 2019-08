Andreas Muller e Veronica Peparini, video bacio/ Passione in Sardegna: con loro…

Scene di vita quotidiana quelle che Andreas Muller e Veronica Peparini mostrano ai loro fan su Instagram. Ormai la professoressa di danza di Amici e l’ex allievo, poi vincitore e poi ancora professionista del talent di Canale 5, non si nascondono più. Stanno insieme, si amano e su Instagram arrivano video di romantici baci ma anche di quotidianità. Andreas e Veronica sono insieme in vacanza in Sardegna e con loro ci sono anche Daniele e Olivia, i figli che la Peparini ha avuto dalla precedente relazione con Fabrizio Prolli. Il ballerino mostra alcuni simpatici momenti con la sua campagna, prima in piscina, poi in casa, dove la tormenta suonando un flauto. Infine a cena. E non manca qualche immagine di Daniele, con il quale Andreas ha un bellissimo rapporto, come confermato anche dalle immagini postate.

Andreas Muller e Veronica Peparini, vacanze in famiglia

Andreas Muller e Veronica Peparini sono in Sardegna e si stanno godendo le vacanze estive assieme ai figli della prof di Amici. Su Instagram, il ballerino ha voluto fare un dolce gesto per la sua compagna: postare un video in cui si baciano. Un gesto che fa sognare i fan della coppia che, per la prima volta, mostra sul web un gesto così intimo. E i commenti entusiasti dei follower non mancano. “Siete bellissimi. Complimenti Veronica sei una grande donna e mamma”. E ancora “Che splendore, siete bellissimi tutti e quattro insieme, e poi tu e Veronica ci fate sognare dai tempi di Amici!” Una coppia che piace quella composta da Andreas e Veronica, che il pubblico non vede l’ora di rivedere in tv.





