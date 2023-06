Andreas Muller, ex vincitore di Amici lancia una nuova serie-reality?/ Casting al via e fan in fibrillazione

Andreas Muller, l’ex ballerino di Amici vuole lanciare una nuova serie-reality incentrata sulla danza

Andreas Muller è sicuramente rimasto nei cuori dei telespettatori di Amici di Maria De Filippi, dopo la sua avventura nella scuola di Canale 5. L’ex concorrente, che come ballerino ha coltivato un ampio seguito su Instagram, si è fatto largo nel mondo della danza nel corso degli anni, partecipando come professionista nel talent della De Filippi e poi collaborando alla realizzazione degli spettacoli dalla sua compagna Veronica Peparini e del fratello di lei Giuliano. Ma in quest’ultimo periodo Andreas Muller ha attirato ulteriormente l’attenzione su di sé e i suoi progetti, grazie a nuovi esperimenti che presto potrebbero evolvere in qualcosa di molto più serio.

Innanzitutto ha creato su un talk show dal titolo “Preset” su Twitch, una sorta di antipasto di un progetto più grande che il ballerino vuole realizzare assieme al collega Luigi Turetti, ex fidanzato di Valentina Vernia e coreografo di spettacoli televisivi. Di che si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Andreas Muller e Luigi Turetti, il nuovo progetto stuzzica la fantasia dei fan: al via i casting a Roma

Andreas Muller e Luigi Turetti hanno un progetto ambizioso per la testa: creare un programma che abbia come protagonisti cinque ballerini, selezionati attraverso dei rigidi provini che i due ballerini faranno a Roma il 22 giugno prossimo. I componenti che entreranno nel cast faranno parte di una nuova serie web che sarà appunto dedicata interamente alla danza. Un programma che dovrebbe essere un mix tra lo spettacolo ed un reality moderno.

Il pubblico sembra aver reagito piuttosto positivamente alla notizia, anche se tutto appare ancora in fase embrionale. I casting, ad ogni modo, apriranno a breve e cinque ballerini potranno entrare a far parte del nuovo show firmato Andreas Muller e Luigi Turetti. Chi saranno?

