ANDREAS MULLER/ Veronica Peparini e Giuliano due punti di riferimento importanti (Amici Celebrities)

ANDREAS MULLER, L’ORGOGLIO DI MARIA DE FILIPPI

L’arrivo di Andreas Muller sulla pista di Amici Celebrities non poteva che essere accolto con grande entusiasmo dagli spettatori presenti. Il ringraziamento più grande del ballerino però è diretto a Maria De Filippi, “che ha permesso tutto questo e per le bellissime parole”. In un lungo post su Instagram, Muller sottolinea anche di vedere in Veronica e Giuliano Peparini due punti di riferimento più che importanti “e una bella fortuna italiana che abbiamo”. Grato anche perché i due mentori, sempre al suo fianco, non smettono mai di farlo sentire amato. Il video ci mostra in particolare un momento del dietro le quinte dei primi minuti della puntata di debutto, l’arrivo al fianco di Maria dei quattro coach scelti per questa edizione tutta vip del suo noto talent. Significativa la mano che la conduttrice poggia sulla spalla destra di Andreas Muller, guardandolo in più occasioni mentre ricorda con orgoglio come sia lui che gli altri tre rampolli siano riusciti a mettere al centro la loro passione.

ANDREAS MULLER, LA PUNTATA DAL PARRUCCHIERE

Che cosa avrà preparato Andreas Muller per la seconda puntata di Amici Celebrities? L’attesa è sempre più alta per gli ammiratori che non vedono l’ora di rivederlo di nuovo sul piccolo schermo. Purtroppo non possiamo contare su nessuna anticipazione riguardo le prove affrontate in settimana con i Blu. Sappiamo però grazie alle sue Storie che ha scelto di dedicarsi a una visita dal parrucchiere di fiducia. Non ha alcuna intenzione di intaccare il biondo scelto per la puntata di debutto, ma ne ha approfittato per mostrare a tutti i fan come il lavandino dell’hair stylist valorizzi ancora di più il suo collo. In base a quanto abbiamo visto la scorsa settimana, c’è da scommettere che Andreas punterà ancora una volta sui suoi noti cavalli di battaglia, come le coreografie super sexy che creano di sicuro qualche “collasso” nelle ammiratrici. Lo ha dimostrato fin dalla quinta prova, quando ha affrontato un passo a due con Francesca Manzini. D’altronde non avrebbe potuto fare altrimenti, visto che la canzone scelta è Feeling Good di Michael Bublè. O meglio, Svesto Svesto, come ha detto la Manzini prima di dare il via alla coreografia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA