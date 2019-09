Amici Celebreties 2^Puntata/ Diretta, ospiti ed eliminati: tornano Amoroso e Irama

ANTICIPAZIONI AMICI CELEBRITY: SECONDA PUNTATA 28 SETTEMBRE 2019

Sabato 27 settembre, in prima serata, canale 5 conduce la seconda puntata di Amici Celebrity. Dopo il buon debutto che ha consacrato il talent show dei vip leader negli ascolti, Maria De Filippi torna in onda con una nuova, avvincente doppia sfida tra i concorrenti ancora in gara. A condurre la puntata odierna, stando a quanto comunica Mediaset, sarà ancora Maria De Filippi che, tuttavia, nel corso della serata, potrebbe lasciare il testimone a Michelle Hunziker, seconda conduttrice di Amici Celebrities. Dopo l’eliminazione dell’ex rugbista Martina Castrogiovanni e della produttrice tv, ex moglie di Raoul Bova, Chiara Giordano, sono dieci i concorrenti ancora in gara che, anche stasera, saranno giudicati dalla giuria composta da Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette.

I CONCORRENTI DI AMICI CELEBRITIES

Con la doppia eliminazione di sabato scorso, sono dieci i concorrenti di Amici Celebrities ancora in gara. Per la squadra bianca, i tutor Giordana Angi e Gabriele Esposito, possono contare su Pamela Camassa, Filippo Bisciglia, Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese e Cristina Donadio. I tutor della squadra blu Alberto Urso e Andreas Muller, invece, possono puntare sul talento di Laura Torrisi, Joe Bastianich, Emanuele Filiberto di Savoia, Francesca Manzini e Raniero Monaco di Lapo. Per tutti i concorrenti è stata una settimana dura e intensa. Tutti, infatti, hanno dovuto preparare sia numerose coreografie che canzoni. Tra tutti, quello che si sente particolarmente pronto per affrontare la seconda puntata è Joe Bastianich mentre Laura Torrisi non nasconde la tensione per la gara al termine della quale ci sarà una doppia eliminazione. Chi saranno, dunque, i concorrenti destinati a lasciare la scuola?

GLI OSPITI DELLA SECONDA PUNTATA DI AMICI CELEBRITY

Se per la prima puntata di Amici Celebrity Maria De Filippi ha deciso di regalare momenti divertenti al pubblico chiamando come ospiti Pio e Amedeo, nella seconda puntata si passa all’operazione nostalgia. Questa sera, infatti, torneranno nella scuola più famosa d’Italia due ex allievi nonchè vincitori del talent che sono riusciti a conquistare un posto al sole nel mondo della musica italiana. Alessandra Amoroso e Irama, infatti, sono gli ospiti del secondo appuntamento con Amici Celebrities. entrambi si metteranno a disposizione delle due squadre duettando con i concorrenti sulle note di alcune delle loro canzoni più amate dal pubblico e più famose.

IL REGOLAMENTO DI AMICI CELEBRITIES

In ogni puntata di Amici Celebrities, la squadra bianca e la squadra blu affrontano una doppia sfida al termine della quale due concorrenti finiscono al ballottaggio di cui uno viene salvato e l’altro eliminato. Quest’ultimo, tuttavia, ha la possibilità di salvarsi sfidando un componente della propria squadra tornando così in gara in caso di vittoria. Il regolamento del nuovo talent di canale 5, dunque, è una sfida senza esclusioni di colpi in cui anche i concorrenti della stessa squadra sono gli uni contro gli altri. Al termine di ogni puntata sono due gli eliminati. Amici Celebrity, naturalmente, può essere seguito sia su canale 5 ma anche in streaming utilizzando l’apposita app di Mediaset. Inoltre è possibile rivedere le puntate sul sito WittyTv.





