Andreas Mur: chi è il fidanzato di Aleksandra Korotkaia, Madre Natura a Ciao Darwin 9/ “Orgogliosa di lui”

Andreas Mur è il fidanzato di Aleksandra Korotkaia, Madre Natura di Ciao Darwin 9

La bellissima Aleksandra Korotkaia, prima Madre Natura di Ciao Darwin 9, ha un fidanzato? Se è questa la domanda che vi state ponendo, la risposta arriva forte e chiara dal profilo Instagram della modella ed è un sonoro sì. Aleksandra Korotkaia ha un fidanzato che si chiama Andreas Mur, questo il nome che usa su Instagram, e che è però molto riservato. A confermare che i due stanno insieme sono varie foto postate su Instagram dalla modella russa, che li vedono insieme tra vacanze, festeggiamenti e baci.

Non è chiaro da quanto tempo stiano insieme: anche in questo caso è Instagram a darci qualche indizio, suggerendo che Aleksandra e Andreas sono una coppia dal 2023. La prima foto insieme risale all’11 aprile dello scorso anno e potrebbe essere, dunque, proprio quello il periodo in cui è nata la loro coppia.

Andreas Mur e Aleksandra Korotkaia, vacanza d’amore a Ibiza

Non mancano, tra le varie foto pubblicate da Aleksandra Korotkaia sul social al fianco del fidanzato Andreas, dediche che manifestano il grande amore che li lega. Come quella in cui gli fa gli auguri: “Buon compleanno amore mio! non riesco ad immaginare la mia vita senza di te! Sono così orgogliosa di te! Grazie di tutto”. Poche o nulle, tuttavia, le notizie che abbiamo su di lui. Andreas ha il profilo Instagram privato, né si trovano sul web informazioni sulla sua vita privata. Ciò che è noto sul suo conto è ciò che la stessa Madre Natura di Ciao Darwin ha condiviso attraverso il suo profilo Instagram. Presumiamo, proprio dalle foto insieme, che i due siano ancora una coppia, visto che l’ultimo scatto li immortala insieme a Ibiza pochissimi giorni fa.

