Andreea Alice Rabciuc, 27enne scomparsa dopo una festa/ Lite col fidanzato “Addio…”

Andreea Alice Rabciuc, scomparsa dalla provincia di Ancona

Che fine ha fatto Andreea Alice Rabciuc, giovane campionessa di tiro a segno misteriosamente scomparsa lo scorso 12 marzo? A distanza di quasi un mese dall’inizio del giallo, cresce sempre di più l’ansia presso la famiglia della ragazza, la quale si era già rivolta alla trasmissione Chi l’ha visto per fare un accorato appello. Questa sera la trasmissione di Rai3 tornerà ad occuparsi del caso, ripercorrendo le varie tappe. Andreea, residente a Maiolati Spontini, in provincia di Ancona, sarebbe scomparsa dopo aver preso parte ad una festa tenutasi in un casolare di Castelplanio sulla strada che conduce a Montecarotto. Un amico della giovane ha riferito alla trasmissione di Rai3: “Se n’è andata incamminandosi lungo la Provinciale Montecarottese verso il bivio verso Castelbellino stazione. Era sabato 12 marzo, mattina”.

La conduttrice Federica Sciarelli aveva anche mostrato un post social carico di odio nei confronti della ragazza, scritto da qualcuno in italiano ma con una chiusa in romeno (Andreea è di origini romene), che recitava: “Addio per sempre”. Il post tuttavia, risalirebbe ad una settimana prima della sua scomparsa. Il ragazzo in questione, come spiega Il Resto del Carlino, sarebbe l’ex fidanzato con il quale la giovane aveva litigato nell’ultimo periodo.

Le liti con il fidanzato prima della sparizione

Proprio il fidanzato di Andreea Alice Rabciuc avrebbe trattenuto il suo cellulare fino al giorno successivo alla scomparsa, per poi riconsegnarlo alla madre, che nel frattempo era in preda all’ansia per la figlia. L’ex fidanzato come riferisce ancora il quotidiano, sarebbe stato ascoltato dai Carabinieri ai quali ha riferito di non sapere dove sia finita. L’uomo non risulta al momento indagato.

Nel frattempo, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile si sono sin da subito adoperati nelle ricerche di Andreea soprattutto attorno al casolare dove è avvenuta la festa. Al momento però della 27enne ancora nessuna notizia. Georgeta Croceanu, la mamma della giovane scomparsa, ha lanciato l’ennesimo appello: “Andri, amore mio, sono passati troppi giorni, dove sei? Qualsiasi cosa sia accaduta sappi che insieme possiamo risolverla. Mi manchi tanto, non vedo l’ora di riabbracciarti e di condividere le giornate e i bei momenti insieme a te. Ti amo tanto, amore di mamma, sto soffrendo troppo. Per favore aiutatemi a trovare mia figlia”. La trasmissione Chi l’ha visto ha invece diffuso la descrizione di Andreea: alta 1,68, occhi e capelli castani, frangetta blu e diversi tatuaggi sul corpo e sulle dita della mano sinistra.

