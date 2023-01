Andreea Rabciuc, il giallo della medaglietta a Chi l’ha visto?/ “La portava al polso”

la scomparsa misteriosa di Andreea Rabciuc: “Il fidanzato dica la verità!”

Il 12 marzo 2022 è iniziato il giallo di Andreea Rabciuc, 27enne di Jesi (Ancona) scomparsa misteriosamente durante una festa in un casolare dove avrebbe trascorso le ultime ore in compagnia del fidanzato e due amici. Secondo la versione dei tre, all’alba la ragazza si sarebbe allontanata volontariamente dal luogo, un’area rurale in zona Montecarotto, dopo una lite con il compagno, ma la madre non crede a questo scenario. Più volte, a Chi l’ha visto?, la donna ha ribadito i suoi dubbi e la sua angoscia per la sparizione della figlia, invitando il fidanzato della 27enne a “dire la verità” sugli eventi che avrebbero preceduto la scomparsa.

Ancora oggi di Andreea Rabciuc non c’è traccia, e ogni minimo dettaglio potrebbe contribuire a segnare una svolta. Come la medaglietta che, secondo il racconto di un amico, la giovane avrebbe portato sempre al polso e che, nei mesi successivi alla sparizione, potrebbe essere stata trovata o notata da qualcuno. Il caso di Andreea Rabciuc appare molto complesso e sono tante le ombre che si insinuano nella ricostruzione dei fatti. La 27enne, secondo una delle ipotesi al vaglio, potrebbe aver incontrato qualcuno dopo essersi spostata da Montecarotto, ma non ci sarebbero riscontri chiari su dove sia finita dopo la festa.

Una medaglietta al polso di Andreea Rabciuc: la testimonianza a Chi l’ha visto?

Tra gli elemeni che potrebbero portare al riconoscimento di Andreea Rabciuc, scomparsa il 12 marzo 2022 nella provincia di Ancona, ci sono alcuni tatuaggi e, secondo la testimonianza di un amico a Chi l’ha visto?, una medaglietta raffigurante la Madonna che la 27enne avrebbe portato sempre al polso, legata con una striscia di pizzo nero e posizionata a fianco di altri braccialetti. La trasmissione di Federica Sciarelli, tornando sul giallo della giovane Andreea Rabciuc, focalizza l’attenzione proprio su questo dettaglio e rilancia un appello: “Qualcuno ha trovato questa medaglietta, attaccata a un pezzo di stoffa nero, o ha visto una ragazza che la indossava?“.

Nei mesi successivi alla sparizione di Andreea Rabciuc, al vaglio degli inquirenti è finita la posizione del suo fidanzato, il 43enne Simone Gresti, da sempre dichiaratosi estraneo alla scomparsa e confrontatosi apertamente con la madre della 27enne davanti alle telecamere di Chi l’ha visto?. La donna non crede pienamente alla sua versione e ha chiesto che sia fatta piena luce sul caso, ma nonostante tutti gli sforzi investigativi finora non si è registrata alcuna svolta. La speranza della famiglia è che Andreea Rabciuc possa essere viva, da qualche parte, ma ogni giorno che passa, come ha confermato la stessa mamma ai microfoni del programma di Rai 3, lo spiraglio di luce sembra farsi sempre più flebile.











