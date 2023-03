Andreea Rabciuc/ La madre: “Fidanzato ha responsabilità morali, amici dicano verità”

Un nuovo disperato appello della madre di Andreea Rabciuc è stato trasmesso dalla trasmissione Chi l’ha visto? poche ore fa. Ad un anno dalla misteriosa scomparsa della 28enne di Jesi (Ancona), di lei non c’è ancora traccia e le indagini non hanno portato ad una svolta. Il fidanzato della ragazza, Simone Gresti, è stato iscritto nel registro degli indagati con l‘ipotesi di sequestro di persona e si è sempre detto estraneo alla sparizione. È a lui che la madre di Andreea Rabciuc attribuisce “responsabilità quantomeno morali” nella vicenda, ancora oggi senza soluzione.

Andreea Rabciuc è scomparsa all’alba del 12 marzo 2022 mentre si trovava ad una festa con il fidanzato e due amici, gli ultimi ad averla vista prima che il suo volto finisse sulle cronache al centro di un mistero finora irrisolto. Secondo la ricostruzione dei tre, si sarebbe allontanata volontariamente, a piedi e senza il telefonino (che il fidanzato avrebbe tenuto per ore prima di riconsegnarlo, due giorni dopo, alla famiglia), dalla zona di Montecarotto in cui aveva trascorso la serata in loro compagnia. Una versione su cui la madre della 28enne ha sollevato dubbi. “Non ho fatto del male ad Andreea – ha sempre ripetuto Simone Gresti in tv e agli inquirenti – è andata via con le sue gambe e mi pento di non averla fermata“.

L’appello della madre di Andreea Rabciuc a chi era con lei prima della scomparsa

La madre di Andreea Rabciuc da un anno cerca la verità sulla sorte della figlia, campionessa di tiro a segno 28enne di cui non si hanno notizie dal 12 marzo 2022. Attraverso i microfoni di Chi l’ha visto?, per l’ennesima volta la donna ha lanciato un appello affinché si arrivi a far luce sul caso e ha invitato fidanzato e amici della giovane a raccontare eventuali dettagli rimasti nell’ombra.

“Non vedo mia figlia da un anno e non so dove sia e cosa le sia successo. Nessuno degli individui che erano con lei penso dica tutta la verità – ha dichiarato la madre di Andreea Rabciuc in una lettera mandata in onda dalla trasmissione di Federica Sciarelli –. Perché è scomparsa? Rivolgo un appello ad Aurora e Francesco, parlate, dite la verità. Se qualcun’altro è a conoscenza di cosa sia successo parli, mi faccia riavere mia figlia. A Simone Gresti, invece, dico che ha responsabilità quantomeno morali: le ha sequestrato il telefono, si è reso irreperibile per due giorni e poi? Farò di tutto per far emergere la verità. Mi hanno tolto l’unica e amata figlia, aiutate una madre disperata“. Il fidanzato di Andreea Rabciuc ha sempre sostenuto di non avere a che fare con la sparizione della 28enne, e più volte è apparso a Chi l’ha visto? per ribadire la sua posizione di estraneità ai fatti.

