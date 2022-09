Andreea Rabciuc/ Prima della scomparsa un audio in lacrime, “Cerco una soluzione…”

Andreea Rabciuc è scomparsa da mesi e il caso continua a nutrirsi di sospetti. Della 27enne, campionessa di tiro con l’arco residente a Jesi, si sarebbero perse le tracce dopo una serata trascorsa in un casolare di Montecarotto (Ancona) in compagnia di due amici e del fidanzato, Simone Gresti. L’uomo, 43 anni, è indagato per sequestro di persona e si dice convinto che la giovane sia in qualche modo “attiva” sui social (su Facebook avrebbe notato l’aggiunta di un’amicizia tra i contatti dopo la sparizione) e che possa trovarsi ancora nei pressi di Ancona.

Conegliano, 12enne si suicida in giardino/ Nessun biglietto: mistero su cause gesto

Chi l’ha visto? continua a occuparsi del caso e, nella puntata del 21 settembre, ha trasmesso un audio di Andreea Rabciuc in cui vi sarebbero contenuti che potrebbero avere a che fare con la misteriosa scomparsa. La famiglia della ragazza non smette di lanciare appelli, chiusa nel dolore e nell’apprensione per le sorti della 27enne che, secondo alcuni, potrebbe non essersi allontanata volontariamente. Il fidanzato Simone Gresti ribadisce la sua estraneità al giallo e torna davanti alle telecamere di Federica Sciarelli con la sua versione.

Sara Aiello, filmata dal marito durante l'agonia/ È a processo per omicidio colposo

Andreea Rabciuc: l’audio alla sorella del fidanzato prima della scomparsa

Alcuni mesi prima della scomparsa, riporta Chi l’ha visto?, Andreea Rabciuc avrebbe inviato un messaggio vocale alla sorella del fidanzato, Simone Gresti, spiegando il suo stato d’animo e parlando della sua volontà di allontanarsi. Un contenuto audio in cui la 27enne, in lacrime, sembra ricalcare i contorni di una storia d’amore difficile e di un orizzonte di convivenza sfumato dopo alcune riflessioni sul rapporto. L’audio, trasmesso dal programma di Federica Sciarelli, è il seguente e la voce di Andreea Rabciuc è rotta dal pianto: “L’unica cosa che provo a fare è levarmi dal c***o e ci provo da tanto tempo. Cerco una soluzione per levarmi dai cog****i. Mi sono resa conto che, io lo so che Simone mi vuole bene, però siamo due cose che fanno dei casini… sto cercando in tutti i modi di levarmi dai cog****i lui non ce la farà mai a vivere insieme a me”. Così Andreea Rabciuc parlava alla sorella del fidanzato, secondo la ricostruzione, qualche tempo prima che di lei si perdessero le tracce.

Andreea Rabciuc scomparsa da 6 mesi/ Il fidanzato Simone Gresti a Chi l'ha visto?

Sul punto è intervenuto lo stesso Simone Gresti: “Lei si riferiva al fatto che non sarei andato via (dalla casa dei genitori, ndr) perché probabilmente non avevo la prospettiva, non c’erano le basi…“. Andreea Rabciuc e Simone Gresti infatti vivevano a casa dei genitori di lui e la 27enne, secondo la lettura data dall’uomo, in quel messaggio avrebbe constatato di non poter avviare una convivenza a tutti gli effetti lontano dalla famiglia del compagno. L’audio si conclude con una frase che appare di difficile inquadramento: “Simone è goloso“. Secondo il fidanzato di Andreea Rabciuc, quel “goloso” potrebbe essere “geloso“, un errore di Andreea Rabciuc nel pronunciare la parola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA