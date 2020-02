Andy/ Il caso Morgan-Bugo visto dall’ex Bluvertigo (Tv Talk)

Oggi, sabato 15 febbraio 2020, Andy sarà ospite di Tv Talk per discutere dell’episodio di Sanremo che ha visto l’amico e collega Morgan cambiare il testo della sua canzone in gara suscitando la reazione di Bugo, che ha abbandonato il palco dell’Ariston. La discussione sarà un’occasione per capire meglio la dinamica tra i due dando luce al mistero della 70° edizione di Sanremo. Andrea Fumagalli, in arte Andy, componente del gruppo dei Bluvertigo con Morgan, è intervenuto il 12 febbraio a La vita in diretta in collegamento video. Oltre a lui c’era anche il manager di Bugo, Valerio Soave. L’ex compagno di band musicale non ha perso però un colpo e, avendo saputo che Andy stava rilasciando un’intervista in commento alla vicenda che ha visto tra i protagonisti proprio Morgan e Bugo, ha chiamato durante la puntata. Andy ha raccontato che il martedì precedente ha l’episodio di Sanremo era andato a suonare con Bugo e Morgan all’Altro Festival, ma in quell’occasione tra i due gli animi sembravano pacifici e non c’era alcun segno del tornando che si sarebbe presentato di lì a pochi giorni a Sanremo.

ANDY A TV TALK

Dopo l’intervento di Morgan lo studio Rai si è decisamente riscaldato. Castoldi è stato pronto a precisare che, per lui, la scelta di modificare il testo scatenando la reazione di Bugo che ha lasciato il palco di Sanremo violando le regole era la scelta poetica del momento dettata dal suo estro. La Cuccarini ha fatto notare la mancanza di rispetto verso Amadeus, che ha scatenato la frase di Morgan il quale diceva che “Amadeus si lecca i baffi”. Andy è rimasto a suo modo coinvolto nella lite perché mentre era inizialmente collegato al programma Morgan aveva tentato di chiamare lui senza successo. Durante il collegamento Morgan ricorda anche un altro episodio che l’ha visto vittima di uno scatto d’ira violento di Soave. L’ex frontman dei Bluvertigo ha raccontato che durante uno scontro verbale con il manager di Bugo è passato alla violenza, la polizia è stata chiamata e subito dopo ha chiamato l’amico e collega Andy. Chiamato in causa, Andy conferma dell’episodio dicendo che in quell’occasione Morgan gli aveva detto di essere stato picchiato da Soave.

