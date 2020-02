Morgan chiama in diretta Vieni da me/ “Bugo? Lo sto cercando, voglio parlargli e…”

Morgan interviene in diretta a “Vieni da me” dopo aver sentito la mamma Luciana Colnaghi in collegamento col programma di Caterina Balivo. La sua voce la fa subito emozionare: «Finalmente ti parlo, ti vorrei abbracciare». E quindi Marco Castoldi spiega: «Ma tu non devi piangere, io sono felice. Sono felice di vedere che stai bene, poi per la vita che faccio. Ringrazio Dio che mi abbia fatto fare il musicista. Ho lottato tanto e sono un uomo libero». A Morgan viene fatto notare che deve rispettare le regole, in riferimento al caso Bugo e Festival di Sanremo 2020. «Io credo profondamente nelle regole, io non invado la libertà altrui. Quello che ho fatto è per Bugo, lui non esisteva, io l’ho fatto esistere e doveva ringraziarmi. Gli ho detto da fratello maggiore che aveva sbagliato a mettere i piedi in testa. Ha violentato la canzone di Sergio Endrigo. È stato un barbaro, uno spocchioso».

MORGAN, DA BUGO AL CASO MONZA

Morgan attacca Bugo e la madre lo rimprovera, ma lui tira dritto. «Gli voglio bene, l’ho reso ricco. Non penso di aver mai fatto più bene di quello che ho fatto a Bugo. Se tu a Morgan lo offendi con una canzone, ti risponde con una canzone. Perché non potevo? Tutti voi state parlando di questo, il web è impazzito, evidentemente ho fatto un atto di arte molto importante». In un attimo si trasforma in un monologo: «Non mi risulta di aver fatto un atto osceno, sono stato gentile ed educato, in italiano corretto. Tutti mi state dando addosso senza capire la nobiltà in quello che ho fatto». Quando si parla di Monza e dello sfratto sbotta: «Non ci entro, perché il sindaco e la cittadinanza hanno fatto una cosa da Medioevo. Mi hanno cacciato dalla città che ho sempre amato. Rispettatele anche con me le regole. Io sono l’uomo più civile che ci sia. Mi fate ridere quando parlate del musicista Morgan, non sapete cosa ho fatto».

MORGAN E LA RIVELAZIONE SU BUGO

«Mi piace discutere con mia madre perché è una donna intelligente». Così Morgan in collegamento telefonico con “Vieni da me”. Il siparietto con la madre è a tratti simpatico: «Se no ti togliamo la comunicazione», dice lei quando vede il figlio esagerare. E lui se la prende con Caterina Balivo: «Siete frammentari! Mi difendono? Solo Dio mi difende, nessuno mi difende». E allora la mamma sbotta: «Difenditi da te stesso». L’intervento di Morgan si trasforma in uno sfogo: «L’unica che dice la verità è mia madre. Ma comunque non si può fare musica in Italia. Me ne devo andare fuori dalle scatole, l’Italia non mi merita». Caterina Balivo allora lo invita a concentrarsi sul colloquio con la madre, a recuperare il rapporto con lei. «Se mi fai una meringata, del salame e mi prepari del vino vengo». Poi arriva la rivelazione clamorosa su Bugo: «Lo sto cercando da un po’. Vorrei andare da qualche parte, risolvere questi problemi e andare a suonare la canzone da qualche parte». E si dice pronto a incontrare la mamma, che tra l’altro non è distante da lui.



