Andy Luotto: moglie Antonella e figli/ Dal successo come attore alla cucina: oggi è uno chef!

Andy Luotto, l’incontro con Renzo Arbore lo porta in tv

Antonella è la moglie di Andy Luotto, attore scoperto da Renzo Arbore. Dalla tv fino al cambio di rotta nella sua vita: oggi è uno chef! Proprio così, André Paul Luotto, questo il suo vero nome, è nato nel 1950 a New York, America. Negli Stati Uniti d’America ci ha vissuto fino ai 15 anni, poi con la madre si è trasferito in Italia cominciando una nuova vita. “Ero un vero ragazzo di strada e c’era il riformatorio in vista. Dunque mia mamma, scienziata pazza, mi diede una valigia, mi mise la foto di papà in mano e mi disse: “Vai a conoscerlo”. Il mio papà era direttore di doppiaggio e subito mi mise a lavorare con lui, e infatti ho doppiato in lingua inglese i più grandi attori da Alain Delon, Massimo Troisi, Giannini, Alvaro Vitali ecc…” ha raccontato l’attore dalle pagine di Food Makers.

C’è Posta per Te, Flavia e Gianmarco sono tornati insieme?/ “La coerenza prima di tutto, ‘No pasa nada’...”

Dopo aver conseguito nel 1969 la laurea in cinematografia all’Università di Boston, Andy inizia la sua carriera nel mondo delle recitazione come doppiatore in alcuni film italiani distribuiti in America. A sorpresa viene scoperto da Renzo Arbore in un mercato rionale intento a fare delle interviste per il programma People Television Service.

La Tv fa 70, serata evento con Massimo Giletti/ Diretta e ospiti: da Amadeus a Bonolis

Andy Luotto, la moglie Antonella e i figli Silvia, Steven ed Eugene.

Grazie a Renzo Arbore, Andy Luotto arriva in tv partecipando a programmi e varietà che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano come “L’altra domenica” (1976) e “Quelli della notte” (1985). Non solo tv nella vita di Andy, che nel tempo si è avvicinato al mondo della cucina grazie allo zampino di Maria Illuminati. “Maria rimarrà sempre nel mio cuore infatti appena arrivato in Italia papà mi lasciava mangiare con lei in cucina e io ero incantato da quello che vedevo. Lei mi ha insegnato a fare la vera scarpetta, nella pentola ma sul bordo dove il sugo è il più buono. Da lì ho cucinato per tutti e per tutto il mondo. Ho cucinato gli spaghetti in Africa per i Tuareg” ha dichiarato a Food Makers.

Raffaella Carrà: chi è e la causa della morte/ Canzoni e programmi di successo della regina della tv

Nel 2016 nasce la società Luotto Factory e apre il ristorante “Là” in piazza Venezia, nel cuore di Roma. L’attore e che è sposato con Antonella che parlando del marito ha detto nel libro del marito dal titolo “Faccia da Chef”: “tutto avrei immaginato tranne che sposare Andy volesse dire sposare un cuoco che per divertimento faceva l’attore e non viceversa”. Dal loro amore sono nati tre figli: Silvia, Steven ed Eugene.











© RIPRODUZIONE RISERVATA