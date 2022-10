Andy Luotto “Meglio la cucina o la tv? Ai fornelli conosci le persone”/ “A 15 anni…”

Andy Luotto, chef e attore, ospite stamane negli studi del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Salvo Sottile ha incalzato il suo ospite sugli esordi con Renzo Arbore: “Sono l’unico a diventar famoso senza dire una parola? E’ vero, il personaggio fu inventato da Enzo Arbore. Sono stato anche il primo spogliarello integrale in televisione, ho molti primati balordi in carriera”. Andy Luotto è arrivato in Italia durante l’adolescenza: “A 15 anni sono arrivato in Italia, mi aspettavo mio padre, l’ho incontrato in aeroporto, persona straordinaria, uomo che ha curato il miglior cinema italiano e francese per i mercati anglofoni, si occupava di doppiaggio, casa Luotto era frequentata da Fellini e altri, non sapevo chi fosse questa gente ma son cresciuto benino vedendoli”.

Dopo gli esordi nel mondo dello spettacolo Andy Luotto ha trovato la sua giusta collocazione in cucina: “La cucina è la mia grande felicità, vivo di quello, la tv mi ha dato tantissimo ma dove mi ha portato la cucina… fra Giappone, Cina, nel deserto, mi ha dato molto perchè le persone le conosci bene cucinando e mangiando, noi siamo quello mangiamo”. Sulla trasmissione con Renzo Arbore su una nave da crociera: “Era una nave russa da Genova a Casablanca: Renzo disse che quella era la sua idea nuova, un gruppo di amici in una casa arabeggiante che caz*eggiava. Quel personaggio lo facevo anche per strada, son riuscito a comprarmi 3 Mercedes fingendomi un arabo. Il provino lo feci in Puglia: così è nato Armand”.

ANDY LUOTTO ALLA FIERA DEGUSTO DI RENDE

E Andy Luotto sarà presente domani a Rende, in provincia di Cosenza (regione Calabria), per l’inaugurazione presso il palazzetto dello sport locale della manifestazione DeGusto, fiera sulle gastronomie eccellenti calabresi e meridionali.

Oltre ad Andy Luotto ci saranno anche il sindaco di Rende, Marcello Manna, un rappresentante della Provincia, la presidente della prima commissione consiliare regionale, Luciana De Francesco, la deputata di Cosenza, Annalaura Orrico, oltre ovviamente a decine di espositori provenienti da tutto il sud Italia. La fiera andrà avanti fino al 12 ottobre prossimo.

