Aneta e Daniel sono tra le coppie protagoniste della prima stagione di “Se mi lasci non vale“, il programma condotto da Luca Barbareschi che racconta il viaggio di sei coppie in crisi che cercano di ritrovarsi, con l’aiuto di una psicoterapeuta e una soul coach. Durante la prima puntata è Aneta a rompere il ghiaccio rivelando che durante le vacanze estive Daniel le ha chiesto la mano con tanto di anello e proposta di matrimonio. Peccato che lei abbia deciso di non indossare quell’anello precisando: “non porto l’anello, non penso che l’amore sia solamente gesti e rose. Ho detto di sì alla proposta perché quando stiamo bene insieme, stiamo tanto bene, e non è un bene costruito. E in questi momenti mi dimentico proprio delle problematiche che abbiamo”.

Sara Centelleghe, il legale del killer: "Non sa perché l'ha uccisa"/ "Escludo il movente sessuale"

Diverse le parole pronunciate da Daniel alla compagna Aneta a cui conferma i suoi sentimenti, ma precisando: “sto cercando di fare un percorso insieme. Se viviamo nella stessa casa e vogliamo costruire una cosa insieme, tu devi cercare a capire il mio punto di vista”. Per Aneta, invece, le priorità del compagno sono solo le sue e non quelle di coppia.

Michela e Andrea, coppia di Se mi lasci non vale/ Lei: "è Un farfallone, era il belloccio dell’istituto!"

Aneta e Daniel, problemi di coppia a Se mi lasci non vale

Il percorso di Aneta e Daniel a Se mi lasci non vale è iniziato con le prime confessioni su un rapporto che sembra giunto al giro di boa. Nonostante la proposta di matrimonio, Aneta ha deciso di non indossare l’anello ma tra i due sono tanti i problemi e non solo di tipo caratteriale. Proprio Daniel parlando della compagna rivela. “Io la ascolto molto ma la testa mia non è il secchio della spazzatura sua. Quello che manca è serenità e tranquillità”. Non solo, tra i due ci sono anche diverse visioni sul rapporto fisico e di coppia come confessato da Daniel.

Federica e Andrea di Se mi lasci non vale/ La coppia in crisi per un tradimento: si lasceranno?

Ma non finisce qui, visto che Aneta accusa il fidanzato di umiliarla quando litiga rivelando che utilizza parole inappropriate, mentre lui si difende dicendo: “mi massacra, lei non pensa mai al suo punto di vista, mi dice le cose anche per sette giorni di seguito, tutti i giorni”. Che dire la crisi tra i due è evidente: riusciranno a risolverla all’interno del programma?