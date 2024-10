Aneta e Daniel sono tra i protagonisti di “Se mi lasci non vale“, il nuovo esperimento sociale, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Verve Media Company, presentato e raccontato dalla voce narrante di Luca Barbareschi su Rai2.

Chi sono Aneta e Daniel di Se mi lasci non vale

Ma chi sono Aneta e Daniel, una delle sette coppie protagonista di Se mi lasci non vale 2024? Conosciamoli meglio cominciando da Aneta, 28enne originaria della Moldavia dove ha vissuto fino all’età dei cinque anni con la nonna materna. Poi è arrivata in Italia con la mamma e si descrive come una ragazza “frizzante, spontanea, passionale”. Daniel, invece, ha 32 anni ed è di Roma e si descrive come un ragazzo pragmatico e concreto. Dopo aver vissuto per due anni in Australia, dove ha lavorato come pizzaiolo e muratore, è tornato in Italia.

Tra le passione di Daniel c’è lo sport: è un ex pugile ed è molto attento alla forma fisica. La coppia è molto legata e ha diverse passioni in comune oltre a condividere gli stessi valori. Hanno deciso di partecipare al programma per cercare di risolvere un problema di comunicazione, visto che spesso non riescono a comprendere lo stato emotivo del partner. Per questo motivo le incomprensioni diventano spesso oggetto di discussione e litigi. Riusciranno a superare questo problema grazie al programma “Se mi lasci non vale”?

