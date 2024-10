Aneta e Daniel sono una delle coppie di “Se mi lasci non vale“. Il ragazzo, dopo il provino, ha chiesto alla fidanzata di sposarlo in vacanza. Nonostante ciò, davanti alle telecamere lei racconta: “Non porto l’anello, non penso che l’amore sia solamente gesti e rose. Ho detto di sì alla proposta perché quando stiamo bene insieme, stiamo tanto bene, e non è un bene costruito. E in questi momenti mi dimentico proprio delle problematiche che abbiamo”.

Giulia accusa Mirko a "Se mi lasci non vale"/ "Ha sminuito la mia depressione post-partum". Lui piange

Daniel, parlando alla compagna, dice: “Io credo molto in me stesso, nell’evoluzione che posso fare, e credo in te. Io ti amo e sto cercando di fare un percorso insieme. Se viviamo nella stessa casa e vogliamo costruire una cosa insieme, tu devi cercare a capire il mio punto di vista”. Secondo Aneta, invece, nelle priorità di Daniel c’è solo lui: poi il lavoro e forse solo dopo c’è lei.

Giulia devasta la ‘Anger room’ a Se mi lasci non vale e piange: “Mi sento sola”/ Il fidanzato: “Colpa mia…”

Aneta e Daniel: cosa c’è che non va nella loro relazione

Daniel e Aneta non vanno d’accordo. C’è tanto, nella coppia, che non va. “Io la ascolto molto ma la testa mia non è il secchio della spazzatura sua. Quello che manca è serenità e tranquillità” spiega il fidanzato. Anche dal punto di vista sessuale, Daniel si sente molto criticato. Come spiega davanti alle telecamere, sente che non va bene se hanno un solo rapporto ma allo stesso tempo neppure se ne hanno due, e così via.

Aneta, invece, parlando con le compagne di viaggio di ciò che non va tra loro, sottolinea: “Quando lui litighiamo mi umilia, usa delle parole che non andrebbero proprio dette”, mentre Daniel sottolinea che si altera e risponde male quando lei non comprende le sue parole calme. “Lei mi massacra, lei non pensa mai al suo punto di vista, mi dice le cose anche per sette giorni di seguito, tutti i giorni”, spiega lui.

Alessandro e Floriana coppia di Se mi lasci non vale, lei: “Pensa solo ad allenarsi…”/ Lui: “Giusto così!”