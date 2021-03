Angel Di Maria, rapina in casa/ Mentre gioca (e perde) con il Psg

Rapina in casa di Angel Di Maria, grande paura per moglie e figlie, mentre il giocatore del Psg sta giocando contro il Nantes una partita che il suo Paris Saint Germain poi perderà. Domenica da dimenticare dunque per l’argentino e per la famiglia di Di Maria. Il Psg poteva riprendersi il primo posto contro il Nantes, penultimo in classifica. Invece, dopo aver eliminato il Barcellona dalla Champions League, i campioni di Francia hanno subito la settima sconfitta stagionale. La classifica dunque rimane invariata, con il Lilla primo a +3, mentre Angel Di Maria è stato sostituito nel corso della ripresa perché moglie e figlie sono state vittime di una violenta rapina in casa. Un accenno innanzitutto a Psg Nantes, partita che gli ospiti hanno ribaltato a sorpresa nel secondo tempo grazie alle reti di Muani e Simon, la prima di fatto su “assist” di Mbappé, che sbaglia un retropassaggio che innesca il gol del Nantes, dopo il vantaggio di Draxler che nel primo tempo lasciava pensare a una scontata vittoria del Psg, svanita invece in un secondo tempo nel quale tutto è andato storto ai parigini.

RAPINA IN CASA DI ANGEL DI MARIA

La ripresa è caratterizzata dalla rimonta del Nantes e dalla richiesta fatto all’allenatore Maurcio Pochettino, al quale viene chiesto di cambiare Angel Di Maria, tra i più efficaci fino a quel momento. Le ragioni di questa sostituzione a prima vista incomprensibile però sono personali. Nel corso della partita, moglie e figlie sono state vittime di una rapina violenta in casa e i ladri, con violenza simile, sarebbero entrati anche nella casa del padre di Marquinhos. Non vi sono ulteriori dettaglia sulla cronaca, comunque si è appreso che tutti stanno bene, ma lo spavento è stato molto grande. In ogni modo il Nantes, galvanizzato dal gol del pareggio, trova pure il raddoppio da un lungo rinvio del portiere, sfruttato in velocità da Muani, andato via a Kimpembe, servendo Simon in anticipo su Marquinhos. E’ il colpo del k.o. che permette così al Lilla di restare da solo in vetta e al Lione si agganciare i parigini al secondo posto, terzi solo per differenza reti. Il campionato di Ligue 1 mantiene la suspense, a nove giornate dal termine. E domenica c’è Lione-Psg.

