Angela Celentano/ Avvocato Ferrandino: “Sua foto è stata inserita in un database”

Si torna a parlare di Angela Celentano negli studi di Mattino Cinque, su Canale 5. In collegamento vi era l’avvocato Ferrandino, noto legale della famiglia della bimba scorsa dal Monte Faito anni fa, che ha esternato le ultime novità: “L’immagine di Angela Celentano è stata inserita in un programma di identificazione biometrica – ha spiegato il legale in diretta televisiva sul quinto canale – che la confronta con migliaia di foto provenienti da tutte le parti del mondo, un programma che ha dato ottimi risultati e si spera possa dare il suo contributo. E’ una sorta di database mondiale? Esatto”.

Recentemente si sta cercando di battere una pista sudamericana, una ragazza che avrebbe una forte somiglianza con Angela Celentano: “Non è per nulla facile acquisire il dna della ragazza – ha spiegato ancora l’avvocato – ma sembra siamo vicini all’acquisizione del materiale biologico. Una persona a noi vicina ha preso contatti con questa ragazza e nel giro di qualche settimana dovrebbe riuscire a prelevare questo materiale e inviarcelo in Italia”. Federica Panicucci ha quindi cercato di fare un po’ di chiarezza, spiegando gli ultimi risvolti: “L’avvocato Ferrandino si riferisce ad una donna giovane che appartiene ad una famiglia importante e facoltosa e che ha anche una sorta di protezione attorno a lei”.

ANGELA CELENTANO, PISTA IN SUD AMERICA: “POTREBBE ESSERE UNA SOSIA”

“Si cerca di prelevare il dna – ha proseguito Federica Panicucci – per capire se è Angela Celentano. I tratti in comune quali sono? Una piccola voglia sulla schiena che aveva anche Angela Celentano; la voglia si è spostata ma ci hanno detto che nel corso degli anni con la crescita si può spostare. Altri tratti in comune il fatto che la famiglia era in Campania e poi si è spostata in Sud America”.

Quindi l’avvocato della famiglia di Angela Celentano ha ripreso la parola: “Potrebbe essere una sosia perchè assomiglia moltissimo alle due figlie dei Celentano, ma ovviamente quando una segnalazione ha una serie di caratteristiche importanti va approfondita. La ragazza non sa che la stiamo cercando e lei tenderà a proteggere i genitori che l’hanno cresciuta”.

