Angela Celentano/ Avvocato “Una nuova segnalazione, genitori non perdono le speranze”

Mattino Cinque torna ad occuparsi della vicenda di Angela Celentano, la bimba scomparsa dal Monte Faito 26 anni fa. Nelle ultime settimane è comparsa una segnalazione molto interessante riguardante una ragazza dal Sud America, e il programma di Canale 5 ha intervistato in esclusiva l’avvocato della famiglia, Luigi Ferrandino, che ha ribadito le buone notizie di ieri: “Questa ragazza dovrebbe venire in Europa, hanno raggiunto un’intesa con il nostro contatto, non abbiamo una data precisa, la ragazza ha dei problemi legati al lavoro e sta cercando di trovare il tempo per venire in Europa, ma è una cosa sicura che ci sarà da qui a qualche settimana”.

Poi l’avvocato Ferrandino ha aggiunto, sottolineando la forte somiglianza fra la segnalazione e la figlia maggiore della famiglia di Angela Celentano: “La mamma quando ha visto la foto ha avuto una reazione importante, così come anche l’altra figlia: se mettete vicino le sue foto con quelle della ragazza quasi non si distinguono le due. La figlia dei signori Celentano ha detto ‘Ma questa sono io’”.

ANGELA CELENTANO, L’AVVOCATO FERRANDINO: “GRAZIE AI NUOVI MEDIA QUALCOSA SI STA SMUOVENDO”

L’avvocato Ferrandino, ricordiamo il legale della famiglia di Angela Celentano, ha quindi proseguito: “La pista del Sud America è una sostituzione di persona? Questo non possiamo saperlo, lavoriamo sugli elementi che abbiamo e approfondiamo piste che sembrano interessanti. Ho avuto vari successi in quei Paesi, anche se Angela Celentano non riusciamo ad agganciarla. Mi sono occupato di più persone scomparse, anche adulti, ed ho maturato una certa conoscenza su quei territori, ho molti agganci e rapporti con ministeri e ambasciate e questo ci aiuta molto. Il fatto che siamo in Sud America è una casualità”.

Quindi il legale ha proseguito svelando una nuova segnalazione: “Mi hanno informato che nel fare le varie ricerche era stata individuata una foto di una bimba molto somigliante ad Angela Celentano da piccola, e siamo riusciti a ricavare la foto di questa ragazza come è oggi, ed è molto somigliante alla segnalazione sudamericana e alle figlie dei signori Celentano. E’ una notizia di poche ore fa, e quindi cercheremo di capire quanto ci sia di interessante e di importante, per capire se vi sia una segnalazione con il Sud America e di cosa stiamo parlando. Hanno individuato questa ragazza, sembra ci sia una grande somiglianza, stiamo cercando altre foto di questa bimba per vedere se c’è compatibilità e quindi cercare di capire chi sia questa ragazza e di raggiungerla. Qualcosa si sta muovendo fino ad ora? Fino a poco fa ci muovevano con i mezzi di comunicazione tradizionali, come tv e giornali, ma con i social si riesce a raggiungere ogni posto del mondo. I genitori di Angela Celentano non hanno mai perso la speranza”











