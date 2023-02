Angela Celentano non è la ragazza segnalata in Sud America/ “Dna non corrisponde”

Focus su Angela Celentano stamane a Mattino 5, noto talk del programma di Canale 5. Le ricerche negli ultimi mesi si sono concentrate su una ragazza sudamericana che avrebbe diverse similitudini con la bimba scomparsa dal Monte Faito il 10 agosto del 1996, a cominciare dalla voglia presente sulla schiena che aveva anche la stessa Angela anche se leggermente più spostata. Cosa dire poi dell’incredibile somiglianza fisica fra la segnalazione sudamericana e le sorelle di Angela Celentano, scatto che ovviamente è rimasto segretissimo e mai reso pubblico.

Peccato però che alla fine non si sia verificato il match e Federica Panicucci ha letto il comunicato della famiglia Celentano e dell’avvocato Ferrandino in diretta televisiva spiegando: “La famiglia e l’avvocato comunicano che da pochi minuti hanno appreso che dalla comparazione fra il Dna e la giovane donna attenzionata purtroppo non vi è corrispondenza genetica, la ragazza non è quindi Angela Celentano. Continueremo nelle nostre ricerche”, poi Federica Panicucci ha aggiunto: “Purtroppo non è lei. Dispiace tantissimo, questa volta ci avevamo creduto”. Margherita Carlini, criminologa in collegamento con Mattino5 ha aggiunto: “E’ un peccato, la famiglia aveva creduto molto a questa ipotesi ma evidentemente se non c’è questa corrispondenza…”.

ANGELA CELENTANO NON E’ LA RAGAZZA SEGNALATA IN SUD AMERICA: “NOI SIAMO SGOMENTI…”

E la Panicucci ha aggiunto su Angela Celentano: “Lo sgomento che abbiamo vissuto noi in questo momento credo che sia nullo rispetto al dolore dei genitori, veramente ci stringiamo attorno alla famiglia di Angela Celentano”.

Roberto Poletti cerca comunque di vedere il bicchiere mezzo pieno: “Si è fatto un passo in avanti grazie alla tecnologia, la speranza non deve mai finire”. Di nuovo Panicucci: “Questo è un esito tombale, non vi è possibilità di margine di errore, non vi è corrispondenza fra il materiale genetico di entrambi i genitori e la ragazza sudamericana”. Niente da fare quindi, anche questa ipotesi si è chiusa definitivamente e Patrizia Groppelli ha aggiunto: “A me dispiace tanto per questi genitori che negli ultimi anni hanno dovuto avere a che fare con tanti sciacalli, secondo me dovrebbero un po’ chiudersi”.

