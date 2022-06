Angela Celentano/ SOS Desaparecidos “sua foto ogni 28 secondi su schermi Bancomat”

Angela Celentano, il caso a Chi l’ha visto

Da due settimane il giallo relativo alla scomparsa di Angela Celentano è salito nuovamente agli onori della cronaca. Per il momento non ci sarebbero novità concrete sul piano delle indagini ed il caso, come spiegato anche dall’avvocato Luigi Ferrandino, legale dei genitori della bambina scomparsa, resta archiviato. Ma dunque, da cosa deriverebbe tutta questa nuova attenzione? I genitori di Angela, Maria e Catello Celentano, hanno deciso di riprovarci dal momento che le loro speranze non si sono mai spente: “Sentiamo che è viva. Potrebbe essere stata rapita per un’adozione illegale”, hanno spiegato.

Grazie all’aiuto di alcune associazioni straniere che si occupano di persone scomparse, hanno così pensato di sfruttare le potenzialità di internet al fine di far giungere il proprio messaggio in ogni parte del mondo. Angela Celentano, d’altro canto, potrebbe trovarsi ovunque. E quindi, perché non tentare ancora una volta? La speranza è che il loro appello, tradotto in varie lingue, possa raggiungere proprio la diretta interessata, che potrebbe riconoscersi nella storia narrata dalla coppia. All’appello dei genitori, la scorsa settimana si sono unite anche le sorelle di Angela, Rosa e Naomi: “Noi siamo ancora qui, un poco più cresciute che ti stiamo aspettando”, hanno detto alle telecamere del programma.

Angela Celentano, l’aiuto di SOS Desaparecidos

Anche questa sera, nel corso della nuova puntata di Chi l’ha visto, si tornerà a parlare di Angela Celentano ed in modo particolare ci si domanderà in che modo la bambina, misteriosamente scomparsa il 10 agosto del 1996 sul Monte Faito, nel Napoletano, dopo 26 anni sia cambiata. La mamma, nel commentare in trasmissione come si immagina la figlia mai dimenticata, aveva detto: “Le ultime immagini che ricordo sono di lei da piccola ma mi rendo conto che è cresciuta e sicuramente sarà una bellissima ragazza. Sicuramente sarà bella come le sue sorelle Rosa e Naomi”.

Una mano importante in questa nuova fase del giallo legato ad Angela Celentano, è stata data da SOS Desaparecidos, associazione con sede in Spagna presieduta dal padre di un ragazzo scomparso che ha trasformato il suo dramma in una rete di solidarietà e che oggi assiste migliaia di famiglie in tutto il mondo. Proprio il presidente Joaquin Amills aveva spiegato come nel 2019 l’associazione sia stata pioniera nel mondo nel far circolare gli avvisi relativi alle persone scomparse sugli schermi degli sportelli automatici, in questo caso di Euronet, che solo in Europa hanno 50mila sportelli. Per quasi una settimana, la storia e la foto di Angela Celentano è stata mostrata ogni 28 secondi sullo schermo dei bancomat.











