Angela Celentano, test Dna su ragazza sudamericana/ Legale: “Potrebbe essere lei”

Una decina di giorni separerebbe la famiglia di Angela Celentano dalla verità sulla recente pista battuta nelle ricerche della figlia, una nuova linea di speranza che dall’Italia porta al Sud America. Questa sarebbe la tempistica con cui, secondo l’avvocato dei genitori della bimba scomparsa sul Monte Faito nel 1996, Luigi Ferrandino, si potrebbe arrivare al test del Dna che consentirà di confrontare il profilo genetico della ragazza sudamericana ritenuta di interesse con quello dei coniugi Celentano. Il prelievo del materiale sarebbe avvenuto durante un incontro in nord Europa, come annunciato dallo stesso legale e riportato dall’Ansa, aprendo all’orizzonte di una possibile svolta.

La cautela è massima, come d’obbligo, ma quanto espresso nel comunicato diffuso dalle agenzie di stampa nelle ultime ore accende una nuova luce sul giallo di Angela Celentano. La giovane sudamericana sarebbe stata individuata di recente e mancherebbe poco all’accertamento della sua identità: “Nei giorni scorsi – si legge nella nota dell’avvocato Ferrandino, riportata dall’Ansa – finalmente un collaboratore del mio studio, in un paese nordeuropeo, ha incontrato la ragazza sudamericana che sospettiamo possa essere Angela Celentano, la bambina scomparsa nel 1996 sul Monte Faito, a Vico Equense (Napoli), e ha proceduto al prelievo del materiale genetico e a spedirlo al mio studio di Napoli“.

Scomparsa di Angela Celentano, test del Dna su una ragazza sudamericana: cosa succede dopo il prelievo

Angela Celentano è scomparsa nel 1996 mentre si trovava in gita con la famiglia sul Monte Faito, in provincia di Napoli. Il giallo della bambina affonda le radici nella giornata del 10 agosto di quasi 27 anni fa, quando di lei si sono perse misteriosamente le tracce. Pochi mesi fa, la famiglia di Angela Celentano ha diffuso una nuova age progression che mostra quello che sarebbe il suo attuale aspetto, un’immagine che ha commosso profondamente i genitori Catello e Maria Celentano per la grande somiglianza con le altre due sorelle della loro figlia scomparsa, Rossana e Naomi.

Nei decenni trascorsi in sua assenza, Angela Celentano, al pari di Denise Pipitone, è stata al centro di avvistamenti e segnalazioni, speranze e false piste fino all’ultima, più recente, che riguarda proprio la giovane donna residente in America Latina. Si tratterebbe di una ragazza che presenterebbe un segno particolare comune ad Angela Celentano: una “voglia di caffè” sulla schiena che avrebbe riacceso la speranza di ritrovarla. Ora l’annuncio dell’avvocato della famiglia, Luigi Ferrandino, che ha precisato quanto segue: “Non appena ne sarò in possesso, provvederò ad inviare il materiale genetico ad uno dei laboratori di mia fiducia specializzati nella individuazione di profili Dna. Conto entro una decina di giorni di poter procedere al confronto del profilo genetico della ragazza sud americana con il profilo dei signori Celentano“.











