Angela Chianello di “Non ce n’è Coviddi” ricoverata in ospedale/ “Positiva al Covid”

Angela Chianello di “Non ce n’è Coviddi” positiva al Covid

In molti ricorderanno quando, durante l’estate dello scoppio della pandemia di Covid, una donna urlava sulla spiaggia di Mondello “Non ce n’è coviddi”. Lei è Angela Chianello, donna diventata poi molto celebre sui social grazie proprio a quell’intervista che divenne virale e che scatenò tante critiche. È stata poi ospite più volte di Barbara D’Urso a Live Non è la d’Urso e in più occasioni ha parlato di Covid e della sua visione. Oggi però di Angela si torna a parlare perché è proprio lei ad essere positiva al Covid.

“Ragazzi sono ricoverata positiva al Covid“, ha fatto sapere sui suoi social. “Va beh, supererò anche questa“. Angela Chianello è stata ricoverata in ospedale, come lei stessa ha rivelato, postando una foto che la ritrae con tanto di maschera per la respirazione.

Angela Chianello ha il Covid: seconda brutta esperienza

Per Angela Chianello è però la seconda brutta esperienza col Covid. Come ricorda Biccy, sei mesi fa dovette fare i conti col virus dopo che suo padre risultò positivo. “Anche da noi è arrivato questo maledetto”, annunciò su Facebook. Poi, di fronte alle polemiche, sbottò: “Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case. Adesso vi dico vacciniamoci. Ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le nostre idee. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria“.

