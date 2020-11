Angela da Mondello: “Non sono stata arrestata”/ “Mi hanno solo multata, invidiosi!”

La signora Angela Chianello, meglio conosciuta come Angela da Mondello, ha deciso di dire la sua sulle denunce ricevute oltre che sulle tante critiche nei suoi riguardi. L’ultima denuncia è arrivata oggi, 10 novembre, ed è per “organizzazione e rappresentazione di uno spettacolo non autorizzato”. Il riferimento è al videoclip della sua “Non ce n’è”, canzone che derive da quello che è purtroppo diventato un vero e proprio tormentone questa estate: la sua frase “non ce n’è coviddi”. E la signora, ormai ‘idolo del trash’ per molti, ha deciso di fare un video Instagram nel quale, palesemente infuriata, dice che “bisogna farla finita di criticarla”. Ironizzando sul suo arresto, mostrandosi dietro griglia del forno come se fossero le sbarre del carcere, fa del sarcasmo: “Sono nel carcere… di casa mia!”

Angela da Mondello furiosa: “Non ho ammazzato nessuno!”

I toni si alzano quando Angela da Mondello replica a coloro che hanno parlato di arresto: “Tutti hanno detto che sono stata arrestata, sono stata in questura, in carcere… Io non sono stata arrestata, la dovete finire! Io sono stata multata per la mascherina, e va bene! Voi siete soltanto degli invidiosi!” sbotta la donna. “Io non sono come voi, non ho buttato mai fango sulle persone per avere notorietà! Anzi vi dico grazie, perché su questa cosa io ci rido”, continua lo sfogo della signora. Infine si difende, dichiarando che le registrazioni del videoclip sono state fatte “a norma di legge! Non abbiamo ammazzato nessuno! La mascherina? Ci sta, ma sul set non possiamo stare con la mascherina, poi quando finiamo la rimettiamo!” Spiegazioni quelle della signora Chianello che però non placano le tantissime polemiche sul suo conto.

