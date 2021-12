Angela e Antonio di Uomini e Donne si sposano/ L’annuncio: “Vogliamo un figlio”

Coppie che si lasciano e coppie che si sposano dopo Uomini e Donne. Tra queste seconde c’è quella composta da Angela e Antonio del Trono Over che alcune settimane fa abbandonava il programma insieme con la speranza di un bellissimo futuro d’amore. Al momento questo desiderio sembra diventare realtà, tanto che nella registrazione di Uomini e Donne tenutasi ieri, 30 novembre, i due sono tornati in studio per annunciare il loro matrimonio.

D’altronde, in un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, i due avevano già rivelato il desiderio di vivere insieme e di avere un figlio. “Il nostro è stato un po’ come un colpo di fulmine; – hanno raccontato – Ci siamo resi conto che farlo immediatamente sarebbe stato prematuro per quanto, forse, lo è stato anche quando lo abbiamo fatto. A essere sincera, se avessi seguito il mio istinto sarei andata via il giorno stesso dopo la prima uscita”.

Angela e Antonio di Uomini e Donne: matrimonio e un figlio

In merito ai progetti per il futuro, Angela e Antonio hanno quindi raccontato: “Stiamo già pensando a una convivenza, probabilmente ad Ariano, dove abito io – per poi annunciare – non escludiamo di poter avere un figlio insieme”. Antonio ha poi aggiunto: “Il tempo che Angela e io non passiamo insieme è eterno, stare lontani è difficilissimo quindi sono disposto a trasferirmi. Un figlio? Ne abbiamo parlato la sera che siamo usciti dal programma, durante una notte d’amore meravigliosa. È un pensiero che è venuto fuori spontaneamente, naturalmente nato dal desiderio e dalla voglia di voler concretizzare un sentimento così travolgente” ha ammesso.

