Angela Kukawski, torturata e uccisa agente dei Kardashian/ Arrestato il compagno

E’ stata torturata e uccisa Angela Kukawski, 55enne molto conosciuta oltre oceano perchè facente parte dello staff dell’agenzia Boulevard Management a Woodland Hills, e da anni agente di star americane come i Kardashian, ma anche Nicky Minaj e Kanye West. La donna, nota come Angie, è stata trovata senza vita nel bagagliaio di un’automobile lo scorso 23 dicembre, in un parcheggio di Simi Valley.

Massimo Bossetti/ L'avvocato: “L'ho visto sabato, chiede da 7 anni nuovi esami”

Secondo quanto riportato dal portale Rockol, la polizia ha arrestato il possibile responsabile, leggasi tale Jason Baker, maschio bianco di 49 anni nonchè partner della stessa vittima, e colui che al momento è ritenuto il principale indiziato del delitto (è trattenuto dalle autorità con una cauzione di due milioni di dollari). Secondo quanto riferisce Hollywood Reporter, Baker avrebbe ucciso l’agente (consulente anche degli eredi del mitico Tupac Shakur), nella casa che condividevano a Sherman Oaks, quartiere a sud di Van Nuys, quindi avrebbe trasferito il corpo sulla propria auto per poi guidare fino a Simi Valley, dove il veicolo è stato abbandonato.

Omicidio Mario Bozzoli, nipote Giacomo si difende/ “Appellativo merd*? Bambinata…”

ANGELA KUKAWSKI, UCCISA LA MANAGER DEI KARDASHIAN: SUL CORPO I SEGNI DI TORTURE

“Siamo rattristati e affranti dalla perdita della nostra collega, Angie Kukawski”, sono le parole al portale americano TMZ da parte di Todd Bozick per conto di Boulevard Management, azienda per la quale la manager aveva lavorato in passato. “Angie era una persona gentile e meravigliosa – ha aggiunto – mancherà molto a tutti quelli che l’hanno conosciuta. Le nostre più sentite condoglianze vanno a tutta la sua famiglia e ai suoi amici”.

La polizia avrebbe trovato il corpo di Angela Kukawski dopo una segnalazione di scomparsa il giorno precedente il ritrovo, lo scorso 22 dicembre, mentre non è ben chiaro il movente del possibile omicidio, sempre che Jason Baker venga confermato come l’assassino della donna. La manager dei Kardashian era mamma di cinque figli, ed era molto popolare nel settore, e secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano sarebbe stata torturata prima dell’assassinio: sul suo corpo sono stati infatti trovati segni di strangolamento e ferite multiple.

Omicidio Faraci, Melina Aita non uccise il marito/ Da ergastolo ad assoluzione piena

© RIPRODUZIONE RISERVATA