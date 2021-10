Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ “Miglioro crescendo come Kim Kardashian”

Giulia Salemi è la fidanzata di Pierpaolo Pretelli: dall’amore nato nella casa del Grande Fratello Vip al matrimonio?

Giulia Salemi è la fidanzata di Pierpaolo Pretelli pronta al grande passo, anche se al momento stanno pensando seriamente solo alla convivenza. La coppia non esclude la possibilità un giorno di salire sull’altare insieme, ma prima si vivono il loro amore. Pretelli, impegnato nella nuova avventura di ‘Tale e Quale Show’, è stato paparazzato proprio in questi giorni in compagnia della sua Giulietta per le strade di Roma intenti a passeggiare mano nella mano. La bella influencer ha lasciato la tanto amata Milano per trascorrere qualche giorno nella capitale con il suo amore per festeggiare la vittoria della scorsa puntata del varietà di Raiuno.

Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ "Matrimonio? Abbiamo dei progetti ma..."

Intanto proprio l’ex velino di Striscia La Notizia intervistato da RTL102.5 ha rivelato: “andiamo a convivere”. La coppia, infatti, ha vissuto tutti questi mesi da ‘pendolari’ visto che la Salemi ha comprato una casa nuova a Milano, mentre Pretelli vive a Roma. Possibile che Pretelli abbia deciso di lasciare Roma per trasferirsi definitivamente a Milano dalla fidanzata per la gioia dei Prelemi che da mesi fanno il tifo per il loro amore sui social.

PIERPAOLO PRETELLI È ACHILLE LAURO/ Malgioglio: "Sei uno showman", ma Panariello...

Giulia Salemi: “Pierpaolo Pretelli mi desidera tanto”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si amano alla follia. Dalla casa del GF VIP il loro amore non ha mai subito una fermata d’arresto, anzi tra i due la passione è alle stelle. La conferma arriva dai social dove Pierpaolo ha commentato uno scatto bellissimo della compagna adagiata su delle scale. “Salirei e scenderei quelle scale come se non ci fosse un domani” ha commentato l’ex velino di Striscia La notizia con la influencer persiana che ha replicato “essere desiderata tanto da un uomo per un’insicura cronica come me é un’iniezione di autostima”.

Giulia Salemi "Malgioglio mi ha bloccata su Instagram"/ "Sbaglia anche con Pierpaolo"

La Salemi oggi si piace tantissimo e non lo nasconde affatto: “ho fatto dei passi avanti, anzi, dei passoni, mi trovo in un momento dove sono a mio agio con il mio corpo, anche se non ho l’addominale scolpito, mi piaccio in costume da bagno mentre prima mi vergognavo. La miccia è Pierpaolo, ma anch’io mi guardo con gli occhi dell’amore, non con gli occhi di prima, quando mi sentivo inferiore, non all’altezza. Mi sento maturata e mi sento valorizzata, miglioro crescendo, come Kim Kardashian (ride, ndr). E’ bello piacersi e sapere di piacere”. Lo stesso Pretelli, infatti, si è lasciato scappare sul loro rapporto: “ci divertiamo un sacco, ridiamo, scherziamo, é bello avere una ragazza che e anche una tua amica, che é tutto. Ho sempre sognato la famiglia del Mulino Bianco. Diciamo che sono molto esigente e lei mi accontenta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA