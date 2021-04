Angela Melillo/ Dubita di Isolde Kostner all’Isola dei Famosi 2021 e con Ciufoli…

Angela Melillo è uno di quei personaggi che all’Isola dei Famosi 2021 continua a dividere il pubblico tra chi è convinto che sia proprio l’angelo del focolare pronta a dividere il riso ai suoi compagni e occuparsi di tutti, e chi teme che sotto la cenere arda il fuoco della stratega, chi avrà la verità tra le due fazioni? Forse lo scopriremo solo strada facendo, fatto sta che, dall’alto del suo pulpito, la bella biondina adesso ha preso di mira un’altra naufraga e, in particolare, ha puntato il suo sguardo su Isolde Kostner. Francesca Lodo ha confidato alla compagna di gioco Angela Melillo che Isolde Kostner è un po’ cambiata da quando fa parte del gruppo degli arrivisti e il fatto che abbia cercato di portare via del cibo agli altri per poi essere beccata da Andrea Cerioli non ha fatto altro che rovinare ancora di più le cose.

Angela Melillo dubita di Isolde Kostner all’Isola dei Famosi 2021 per strategia?

A quel punto Angela Melillo all’Isola dei Famosi 2021 ha appoggiato il parere di Francesca, visto che riferendosi all’ex sciatrice alpina ha manifestato i propri dubbi al grido di: “La comincio a vedere con un occhio diverso”. A quel punto è inutile dire che in molti hanno pensato che la sua sia ancora una strategia visto che fino a qualche giorno fa diceva lo stesso di Miryea Stabile e che quest’ultima è finita in nomination e questa sera rischia di uscire, e se la sua fosse solo la voglia di puntare un naufrago alla volta per farlo fuori? Il dubbio rimane ma la risposta arriverà solo questa sera.

